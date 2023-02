Dopłaty do wymiany okien. Kto może zrobić to za darmo?

Polska

Dopłaty do wymiany okien możliwe są dzięki kilku programom. Właściciele domów jednorodzinnych mogą skorzystać z istniejącego od kilku lat programu "Czyste Powietrze", do mieszkańców bloków skierowany jest natomiast program "Ciepłe Mieszkanie". Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać dofinansowanie? Kto może wymienić okna za darmo?

Zdjęcie Dofinansowanie wymiany okien? To możliwe, jeśli skorzysta się z programów Czyste Powietrze lub Ciepłe Mieszkanie / 123RF/PICSEL