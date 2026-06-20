Spis treści: Czek turystyczny ma działać inaczej niż wcześniejszy bon "Czek Turystyczny". Kto może zakwalifikować się do pilotażu programu? Dopłaty do wakacji. Ministerstwo stawia warunki Pieniądze na wczasy. Dopłaty mają ruszyć dopiero po wakacjach "Czek Turystyczny". Cztery województwa zostały wybrane nieprzypadkowo To nie pierwszy taki program w Polsce

Czek turystyczny ma działać inaczej niż wcześniejszy bon

Wielu Polaków pamięta jeszcze bon turystyczny wprowadzony po pandemii. Tamten program był skierowany głównie do rodzin z dziećmi i miał pobudzić krajową turystykę po lockdownach. Nowe rozwiązanie ma wyglądać zupełnie inaczej.

Przede wszystkim beneficjenci nie dostaną pieniędzy na konto ani gotówki do ręki. Zamiast tego otrzymają specjalny kod do wykorzystania podczas rezerwacji noclegu w obiekcie uczestniczącym w programie. Dzięki temu ministerstwo chce mieć pewność, że środki faktycznie zostaną wydane na usługi turystyczne.

Dopłata ma wynosić od 300 do nawet 600 zł. Ostateczna kwota będzie zależała od warunków programu i rodzaju pobytu. Na razie nie podano jeszcze wszystkich szczegółów technicznych, ale wiadomo, że wsparcie będzie jednorazowe.

"Czek Turystyczny". Kto może zakwalifikować się do pilotażu programu?

Największe ograniczenie dotyczy osób uprawnionych do udziału w pilotażu. Program ma zostać skierowany wyłącznie do dwóch grup:

To oznacza, że większość Polaków - przynajmniej na początku - nie będzie mogła skorzystać z dopłaty. Ministerstwo zaznacza jednak, że jeśli pilotaż zakończy się sukcesem, lista beneficjentów może zostać rozszerzona w kolejnych latach.

Taki model ma pozwolić sprawdzić, czy program rzeczywiście zwiększy ruch turystyczny poza sezonem oraz czy przełoży się na poprawę sytuacji lokalnych przedsiębiorców.

Dopłaty do wakacji. Ministerstwo stawia warunki

Spełnienie podstawowych kryteriów nie oznacza automatycznego otrzymania wsparcia. Program ma być powiązany z konkretnymi zasadami dotyczącymi samego wyjazdu.

Najważniejszy warunek to wykupienie minimum dwóch noclegów. Krótsze pobyty nie będą objęte dopłatą.

To celowe rozwiązanie. Ministerstwo chce uniknąć sytuacji, w której dopłaty będą wykorzystywane wyłącznie do bardzo krótkich, jednodniowych wyjazdów, które nie przynoszą większych korzyści branży turystycznej.

Dodatkowo z programu będzie można skorzystać tylko w obiektach noclegowych uczestniczących w pilotażu. Obecnie trwa nabór hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych i innych miejsc zainteresowanych udziałem w projekcie.

Skansen w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej i Muzeum Wsi w Wasilkowie k. Białegostoku fot. Albin Marciniak East News

Pieniądze na wczasy. Dopłaty mają ruszyć dopiero po wakacjach

Choć wiele osób mogłoby spodziewać się startu programu już latem, rząd wybrał zupełnie inny termin. Czek turystyczny ma obowiązywać od września do listopada 2026 roku.

Powód jest prosty - właśnie jesienią liczba rezerwacji gwałtownie spada. Dla wielu hoteli i pensjonatów okres po wakacjach oznacza znacznie mniejsze przychody i niższe obłożenie.

Ministerstwo liczy, że dodatkowe wsparcie finansowe zachęci Polaków do krótkich wyjazdów także poza sezonem letnim. Może chodzić zarówno o weekendowe pobyty, jak i kilkudniowy wypoczynek po zakończeniu wakacyjnego szczytu.

"Czek Turystyczny". Cztery województwa zostały wybrane nieprzypadkowo

Pilotaż programu obejmie wyłącznie województwa położone przy wschodniej granicy Polski:

podlaskie,

warmińsko-mazurskie,

lubelskie,

podkarpackie.

To właśnie te regiony najmocniej odczuły skutki wojny w Ukrainie i napiętej sytuacji geopolitycznej. Choć wiele miejscowości turystycznych znajduje się setki kilometrów od działań wojennych, część turystów zaczęła rezygnować z wyjazdów na wschód kraju. Problemy z jakimi się borykają to nie tylko mniej rezerwacji i gości, ale też ograniczenie inwestycji oraz problemy lokalnych przedsiębiorców.

Czek turystyczny ma pomóc odwrócić ten trend i przypomnieć, że wschodnia Polska nadal pozostaje atrakcyjnym kierunkiem wypoczynku.

Program ma mieć nie tylko wymiar finansowy, ale również wizerunkowy. Ministerstwo Sportu i Turystyki otwarcie przyznaje, że chodzi także o promocję regionów przygranicznych jako miejsc bezpiecznych i atrakcyjnych dla turystów.

Dla wielu lokalnych przedsiębiorców ostatnie lata były wyjątkowo trudne. Mniejsza liczba odwiedzających oznaczała niższe wpływy dla hoteli, pensjonatów, restauracji, gospodarstw agroturystycznych i lokalnych atrakcji turystycznych.

Jesienny pilotaż ma sprawdzić, czy dopłaty rzeczywiście są w stanie pobudzić ruch turystyczny i poprawić sytuację ekonomiczną tych regionów.

To nie pierwszy taki program w Polsce

Sam pomysł dopłat do krajowych wyjazdów nie jest nowością. W ostatnich miesiącach sporym zainteresowaniem cieszył się między innymi Podlaski Bon Turystyczny, dzięki któremu można było obniżyć koszty noclegów w północno-wschodniej Polsce.

Podobne inicjatywy pojawiały się również w innych częściach kraju. Różnica polega jednak na tym, że nowy Czek Turystyczny ma działać na poziomie ogólnopolskim i być koordynowany przez resort turystyki.

Jeśli pilotaż zakończy się sukcesem, niewykluczone, że program zostanie rozszerzony zarówno o kolejne województwa, jak i nowe grupy beneficjentów.

Choć ogólne założenia programu są już znane, wiele kwestii nadal pozostaje otwartych. Ministerstwo zapowiada, że szczegółowy regulamin oraz dokładne zasady przyznawania dopłat mają zostać opublikowane w kolejnych miesiącach.





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