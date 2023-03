Dopłaty do pompy ciepła 2023. Możesz skorzystać aż z czterech programów

Spis treści: 01 Dofinansowanie na pompę ciepła — z jakiego programu skorzystać?

02 Regionalne programy dopłat do pomp ciepła

03 Ceny pomp ciepła wzrosły nawet o 50 proc.

Dofinansowanie na pompę ciepła — z jakiego programu skorzystać?

W 2023 roku dofinansowanie na pompę ciepła można dostać z 4 ogólnopolskich programów. W zależności od rodzaju, przeznaczenia budynku i jego wieku, właściciele poszczególnych nieruchomości mogą dostać dofinansowania od kilku tysięcy do nawet 95 proc. wartości całej inwestycji. Średni koszt takiej modernizacji dla domu jednorodzinnego to od 40 do 75 tysięcy złotych.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat wszystkich krajowych programów, w ramach których niebagatelne koszty zakupu i montażu pompy ciepła można zredukować, wnioskując o odpowiednie dofinansowanie: