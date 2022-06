Dopłaty do paczek. Uwaga na fałszywe SMS-y

Oprac.: Łukasz Aftański Polska

SMS z informacją o dopłacie do zamówionej paczki - to sposób na wyłudzenie danych oraz kradzież oszczędności. Oszuści w treści zamieszczają link rzekomo przekierowujący do strony z płatnością, a tymczasem strona służy wyłudzeniu danych.

Zdjęcie Oszuści wysyłają fałszywe SMS podszywając się pod firmy kurierskie / Arkadiusz Ziolek / East News