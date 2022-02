- Żyjemy w okolicznościach huśtawki inflacyjnej, która została do nas wstrzyknięta ze Wschodu przez Rosję, z Zachodu przez wysokie ceny energii elektrycznej i przez wysokie ceny uprawnień emisji CO2 - mówił premier w czasie posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.





Dopłaty do nawozów. Morawiecki apeluje do KE

Jak dodał Morawiecki, postanowił on także odpowiedzieć na wezwania polskich rolników w kwestii cen nawozów. - To, co boli polską wieś i rolników to wysokie ceny nawozów, dlatego skierowałem wniosek do Komisji Europejskiej o jak najszybszą zgodę na dopłaty do nawozów - poinformował szef rządu.



- Apeluję: dajcie zgodę nam na to, żebyśmy mogli pomagać polskim rolnikom - podkreślił Mateusz Morawiecki. - Chciałbym wprowadzić możliwość dopłat do nawozów, które są tak bardzo potrzebne. Bez tej zgody Komisja Europejska zwróci się do rolników o zwrot tych środków, ze względu na nieuprawnioną pomoc publiczną. Chcemy, aby rolnicy tego uniknęli - zaznaczył.



Zerowy VAT na nawozy. Morawiecki o działaniach rządu

Premier przypomniał też o wcześniejszych działaniach rządu w sprawie sytuacji rolników w Polsce. - Obniżyliśmy do zera VAT na nawozy. Dla tych, którzy nie wykorzystują zwrotów z VAT-u, jest to korzyść. Natomiast ci, którzy korzystają ze zwrotu, nic nie tracą - mówił szef rządu.



