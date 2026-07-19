Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to mechanizm, który ma na celu pomoc osobom z kredytem, a które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.

Na wsparcie mogą liczyć ci, którzy są zobowiązani do spłaty kredytu hipotecznego, jednak Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest skierowany również do tych, którzy sprzedali kredytowaną nieruchomość lub zamierzają to zrobić, ale kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokrywa całego zobowiązania z tytułu kredytu.

Nawet 3000 zł opłaty do kredytu

Program działa od 2016 roku i jest obsługiwany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Aktualnie Fundusz Wsparcia Kredytobiorców przewiduje dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego do 3000 zł miesięcznie przez maksymalnie 40 miesięcy.

Jeśli kwota ze sprzedaży nieruchomości nie wystarcza na całkowite zamknięcie kredytu, to BGK oferuje pożyczkę na spłatę zadłużenia. Jej maksymalna wysokość wynosi 120 tys. złotych. Co ważne, obie formy pomocy są nieoprocentowane.

Od początku funkcjonowania programu zawarto już ponad 21,5 tys. umów, na podstawie których kredytobiorcom przekazano pomoc o wartości 1,44 mld zł. Tylko w pierwszej połowie 2025 roku podpisano ponad 2 tys. takich umów, a łączna wartość przyznanego wsparcia wyniosła wtedy 178,6 mln zł.

Kto może liczyć na dopłatę do kredytu?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców ma kilka ograniczeń. Jeśli przynajmniej jeden z kredytobiorców stracił pracę i ma status bezrobotnego w dniu składania wniosku - to pierwszy warunek udania się po pomoc.

Dodatkowo pomoc skierowana jest do osób, których miesięczna rata kapitałowo-odsetkowa przekracza 40 proc. dochodów gospodarstwa domowego. Inna możliwa brana pod uwagę sytuacja to moment, w którym dochód po zapłaceniu raty kredytu spada poniżej ustawowo określonego poziomu.

Jak czytamy na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego, ten dochód po odliczeniu kosztów obsługi kredytu nie może przekraczać 2525,00 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego i 2057,50 zł na każdą osobę dla gospodarstwa wieloosobowego.

Dochód to suma miesięcznych przychodów bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszona o koszt uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne, a także alimenty.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest skierowany zarówno do osób spłacających kredyty w złotówkach, jak i w walutach obcych. Co istotne, na pomoc mogą liczyć także ci, którzy korzystali wcześniej z wakacji kredytowych.

Zwrot wsparcia lub pożyczki. Opłaca się regularność

Zwrot otrzymanej pomocy w ramach funduszu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Spłata udzielonego wsparcia dokonywana jest w 200. równych i, jak wspomnieliśmy, nieoprocentowanych ratach.

W przypadku spłaty 134 rat bez opóźnienia, pozostałą część przyznanego wsparcia/pożyczki umarza się. W praktyce to możliwość umorzenia nawet 39,6 tys. złotych, czyli równowartości 66 rat. Opłaca się więc regularna spłata pomocy.

W przypadku opóźnień w zwrocie przyznanego wsparcia zgodnie z harmonogramem bank nalicza odsetki ustawowe dla tej raty. Informacje o harmonogramie spłat, wysokości oraz o numerze rachunku, na który należy przekazywać spłacane wsparcie, przekazuje bank, który udzielił kredytu.

Jak ubiegać się o Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Po wsparcie należy udać się do banku, w którym zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny. Z kolei w przypadku pożyczki na spłatę pozostałego zadłużenia dodatkowo konieczne jest dostarczenie umowy sprzedaży nieruchomości w terminie 14 dni od jej zawarcia. Jest to obowiązkowe, jeśli chcemy skorzystać z funduszu.

Co istotne dla części kredytobiorców, możliwe jest wcześniejsze uzyskanie promesy, czyli przyrzeczenia udzielenia pożyczki. W takiej sytuacji kredytobiorca musi wcześniej podpisać przedwstępną umowę sprzedaży mieszkania lub domu.

Kto nie otrzyma wsparcia?

Nie wszyscy mogą skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Pierwsza grupa wyłączona z pomocy to osoby, które same rozwiązały umowę o pracę lub rozwiązanie nastąpiło bez wypowiedzenia z winy pracownika. Podobnie będzie w przypadku, jeśli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przez bank.

Wsparcie nie zostanie przyznane także wtedy, gdy w dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca:

jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego lub był nim w okresie sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku;

posiada inne spółdzielcze prawo do lokalu/domu w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku;

posiada inne roszczenie o przeniesienie na niego prawa własności lokalu lub posiadał takie roszczenie w okresie sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców nie uwzględnia także osób, wobec których prowadzone są czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania.





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