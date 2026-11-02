Doniesienia ws. prezydenckiego samolotu. Stanowisko MON i Pałacu

Artur Pokorski

Artur Pokorski

Ministerstwo Obrony Narodowej zdementowało pojawiające się w przestrzeni publicznej doniesienia o rzekomym braku zgody na lądowanie prezydenckiego samolotu, który w piątek w drodze do Senegalu zawrócił do Warszawy. Zdecydowane słowa w tej sprawie padły też z ust Zbigniewa Boguckiego, szefa kancelarii Karola Nawrockiego.

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Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do SenegaluJacek Szydlowski / Flightradar24Agencja FORUM

W skrócie

  • Ministerstwo Obrony Narodowej zdementowało krążące w przestrzeni publicznej informacje o rzekomym braku zgody na lądowanie samolotu z prezydentem na pokładzie.
  • Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki wyjaśnił, że zmiana trasy lotu wynikała wyłącznie z warunków atmosferycznych, a nie z utrudnień po stronie rządowej.
  • Resort obrony ostrzegł, że rozpowszechnianie fałszywych informacji o rzekomych problemach z lądowaniem prezydenckiej maszyny służy rosyjskiej i białoruskiej propagandzie.
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Prezydent Karol Nawrocki, zmierzając w piątek z oficjalną wizytą do Senegalu, w związku z wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego podjął nagłą decyzję o powrocie do Warszawy. Później w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje jakoby strona rządowa utrudniała lądowanie prezydenckiej maszyny na stołecznym lotnisku.

"Stop dezinformacji". MON odniósł się do doniesień ws. prezydenckiego samolotu

Komunikat w sprawie doniesień w poniedziałek rano opublikował resort obrony.

"Stanowczo dementujemy nieprawdziwe informacje pojawiające się w przestrzeni publicznej, dotyczące rzekomego braku zgody na lądowanie w piątek w Warszawie samolotu z Prezydentem RP na pokładzie" - czytamy.

Dalej podano, że piloci wojskowi po otrzymaniu informacji o konieczności powrotu do kraju "natychmiast i bez żadnych przeszkód przystąpili do realizacji zadania".

"Wszelkie pojawiające się informacje o rzekomych problemach z powrotem do Polski samolotu wojskowego są nieprawdziwe" - podkreślono w oświadczeniu MON.

Zaznaczono, że tego rodzaju dezinformacja może być użyta przez rosyjską i białoruską propagandę.

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Doniesienia o samolocie Nawrockiego. Szef Kancelarii Prezydenta: To nie jest prawda

O sprawę w rozmowie na Kanale Zero dopytywany był też szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.

- Nie, to nie jest prawda. Faktycznie być może tego rodzaju domysły czy spekulacje pojawiły się w związku z tym, że ta trajektoria lotu, ten tor lotu prezydenckiego samolotu nieco uległ zmianie nad Francją - relacjonował.

Wyjaśnił, że trasa była podyktowana panującymi warunkami atmosferycznymi. - W związku z tym ta trasa lotu nieco się zmieniła, ale później, kiedy te warunki już na to pozwoliły, ten lot był kontynuowany bezpośrednio wprost na lotnisko tutaj w Warszawie, czyli na zawrócenie do tego portu macierzystego - przekazał Bogucki.

Za loty najważniejszych osób w państwie odpowiada wojskowa 1. Baza Lotnictwa Transportowego, która ma siedzibę na warszawskim Okęciu. Do bazy należą m.in. rządowe samoloty Boeing 737 i Gulfstream G550, które korzystają m.in. z pasów startowych warszawskiego lotniska cywilnego.

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