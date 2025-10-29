W skrócie Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że Polska nie otrzymała informacji o redukcji amerykańskich wojsk stacjonujących w kraju.

Decyzja USA o zmniejszeniu liczebności wojsk dotyczy Rumunii, Bułgarii, Węgier i Słowacji, a nie Polski.

NATO zostało poinformowane o planach USA i określiło je jako rutynowe dostosowanie sił, nie wpływające na zaangażowanie Waszyngtonu.

Do doniesień o tym, że Stany Zjednoczone przekazały sojusznikom w NATO informację o redukcji liczebności wojsk, odniósł się w środę na konferencji prasowej Kosiniak-Kamysz. - Nie dostaliśmy żadnej informacji o zmniejszeniu kontyngentu w Polsce. Polska i USA są dla siebie żelaznym sojusznikiem - oznajmił.

Do takich informacji dotarła również wcześniej Interia.

- Nie ma ani takich dokumentów, ani takich komunikatów ze strony amerykańskiej. Na ten moment nic się nie zmienia. Jesteśmy w stałym kontakcie ze stroną amerykańską, a temat amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce to w tych rozmowach kwestia absolutnie priorytetowa - przekazał nam polityk obozu władzy doskonale zorientowany w sytuacji.

Redukcja amerykańskich wojsk w Europie. "To może być nowa strategia USA"

Rozmówca Interii przypomina też, że wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mniej więcej półtora tygodnia temu widział się z Sekretarzem Obrony USA Pete'em Hegsethem i żadnych informacji o redukcji amerykańskiego kontyngentu w Polsce nie otrzymał.

- Pamiętajmy, że Amerykanie prowadzą również bilateralne relacje ze wszystkimi członkami NATO i takie decyzje mogą podejmować w ramach relacji dwustronnych - zaznacza nasze źródło.

Ponadto wskazuje, że decyzja Amerykanów o zmniejszeniu liczebności wojsk w Rumunii może być związana z nową strategią obronną Stanów Zjednoczonych.

- Miała zostać opublikowana w październiku, ale wciąż jej nie ma, wciąż na nią czekamy. Jedną z kluczowych kwestii była właśnie obecność amerykańskich wojsk w Europie - przypomina nasz rozmówca.

NATO reaguje na redukcję żołnierzy USA. "Nic nietypowego"

Stany Zjednoczone poinformowały Rumunię i inne państwa NATO, że postanowiły zredukować liczebność amerykańskich wojsk na wschodniej flance Sojuszu w Europie - ogłosiło w środę ministerstwo obrony w Bukareszcie. Jak dodano, w Rumunii pozostanie około tysiąca żołnierzy USA.

Wcześniej o takim ruchu administracji Donalda Trumpa informował "Kyiv Post" powołując się na źródła w Białym Domu. Jak ustalono, redukcją objętych zostało około 800 żołnierzy. Portal donosi również, że USA wycofają też swoje wojska z Bułgarii, Węgier i Słowacji.

"Początkowo w wewnętrznych dyskusjach rozważano redukcje zarówno w Rumunii, jak i w Polsce, jednak ostateczna decyzja objęła tylko Rumunię" - wynika z ustaleń gazety.

NATO poinformowało w środę, że zostało wcześniej powiadomione o planach USA dotyczących redukcji części wojsk rozmieszczonych na wschodniej flance sojuszu, określając ten ruch jako "dostosowanie" i nic "nietypowego".

- Nawet po tym dostosowaniu, pozycja sił amerykańskich w Europie pozostaje większa niż była przez wiele lat, z wieloma więcej jednostkami USA na kontynencie niż przed 2022 rokiem - powiedział przedstawiciel NATO, dodając, że zaangażowanie Waszyngtonu w sojusz pozostaje "jasne".

