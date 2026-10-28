W skrócie Prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie wycieku informacji o zabiegu medycznym syna senatora Tomasza Lenza, który odbył się w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim - informuje Wirtualna Polska.

Jak przekazała WP, śledczy przesłuchali dyrektora szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Mariusza Trojanowskiego.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że zbada sprawę domniemanych działań prokuratury wobec dziennikarzy.

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Wirtualna Polska zaalarmowała w środę, że może dochodzić do próby łamania wolności słowa przez organy ścigania.

To pokłosie sprawy zabiegu syna senatora Tomasza Lenza, otwiera się w nowym oknie, który został przeprowadzony w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim w marcu tego roku. Po doniesieniach o nieprawidłowościach, w tym o pominięciu standardowej procedury rejestracji na izbie przyjęć, senator został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej.

Jak przekazała WP, prokuratura z zawiadomienia Lenza prowadzi postępowanie dotyczące udzielenia reporterowi portalu informacji o tym zabiegu.

Prokuratura sprawdza informatorów mediów? Nowe doniesienia

WP tłumaczy, że już w czerwcu redakcja otrzymała pismo od bydgoskiej policji z prośbą o ujawnienie źródeł informacji, które opublikowano w kwietniowym artykule. Dziennikarze odmówili, powołując się na prawo prasowe pozwalające informatorom zachować anonimowość.

Z kolei we wrześniu WP dowiedziała się, że dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Mariusz Trojanowski został wezwany do złożenia zeznań w charakterze świadka. Co więcej, miał otrzymać polecenie wydania swojego telefonu.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy Agnieszka Adamska-Okońska przekazała Wirtualnej Polsce, że zabezpieczono telefon, który zdaniem śledczych "mógł być wykorzystany do przekazania informacji". Precyzyjnych informacji nie podała.

Według WP w postanowieniu o wydaniu telefonu były wymienione też dane jej reportera Michała Janczury i jego numer telefonu. Prokuratura zapewniła redakcję, że nie sprawdzano bilingów dziennikarza.

Żurek zapytany o działania prokuratury w sprawie WP

O sprawę był pytany w środę prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, otwiera się w nowym oknie. Zaprzeczył, by posiadał informacje o opisywanych działaniach prokuratury.

- Muszę przyznać, że ja się dowiaduje o tym z mediów. (…) To nie jest tak, że prokurator generalny wie o wszystkich śledztwach i działaniach operacyjnych służb czy też zleceniach prokuratorów w każdej sprawie - powiedział.

Żurek zaznaczył, że przygląda się doniesieniom i bada, "czy i jakie środki zastosowano".

- To są takie fundamenty: tajemnica obrończa, tajemnica dziennikarska i tajemnica spowiedzi. I ja bym chciał, żeby demokratyczne państwo szanowało przestrzeganie tych tajemnic. Ale, jak jest w tej konkretnej sprawie, muszę sprawdzić - podsumował minister.

Publikacje WP skomentował w mediach społecznościowych także poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych. "Naprawdę trudno mnie przekonać, abym popierał jakieś działania WP i Jadczaka. Prokuraturze to się udało" - napisał na platformie X.

W oświadczeniu na portalu dziennikarze Wirtualnej Polski podkreślili: "Tajemnica dziennikarska nie jest przywilejem redakcji czy autorów. Jest gwarancją daną obywatelom: każdemu, kto ma odwagę opowiedzieć o nieprawidłowościach w instytucjach publicznych".



