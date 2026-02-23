W skrócie Szymon Hołownia odniósł się w mediach społecznościowych do publikacji na temat rzekomej depresji, zaprzeczając tym doniesieniom.

Hołownia skrytykował tekst za ujawnianie informacji o jego stanie zdrowia bez zgody. Nie szczędził mocnych słów.

Szymon Hołownia zareagował na artykuł "Rzeczpospolitej", dotyczący Międzynarodowego Dnia Walki z Depresją. W tekście wskazano, że z chorobą tą zmaga się także były marszałek Sejmu.

"Wyłącznym dysponentem informacji o swoim stanie zdrowia zawsze i bezwarunkowo powinien być sam chory; gwarantuje mu to prawo, a także zwykła przyzwoitość" - oświadczył wicemarszałek Sejmu w odpowiedzi na publikację.

Artykuł o zdrowiu Hołowni. "Zmagam się z innymi wyzwaniami"

Były lider Polski 2050 ocenił, że autor artykułu bez jego wiedzy, zgody, bez rozmowy z nim, przemocowo go "wyoutował" i ujawnił publicznie, na co choruje. "Na podstawie plotek, o których usłyszał na mieście od mojego 'otoczenia'" - podkreślił.

"Istotnie, fala nienawiści, jakiej doświadczyłem i ja, i moja rodzina po zaprzysiężeniu prezydenta RP oraz moich rozmowach z politykami opozycji (nie pierwszych, nie ostatnich, ale sprzedanych w odpowiednio sensacyjny sposób), rzucone na tło sześcioletnich, wyczerpujących zmagań z polityką, nie pozostały bez wpływu na stan mojego zdrowia. O wszystkim, o czym uznam za stosowne, że chcę publicznie opowiedzieć, z pewnością opowiem w swoim czasie. Niezmiennie stoję jednak na stanowisku, że wyłącznym dysponentem informacji o swoim stanie zdrowia zawsze i bezwarunkowo powinien być sam chory. Gwarantuje mu to prawo, a także zwykła przyzwoitość" - pisał dalej Hołownia.

Hołownia zwrócił się też do dziennikarza. "Jacku, postąpiłeś podle. Oby, wszyscy ci, którzy w Międzynarodowym Dniu Walki z Depresją odważają się wyjść z kręgu cierpienia, szukają swojej nadziei, nigdy dla nikogo nie stali się przedmiotem politycznej gry, towarem, przypadkiem do kazania, tekstu czy ploteczek" - napisał polityk.

Hołownia zwrócił się też do zmagających się z depresją: "Choroba nie odbiera wam człowieczeństwa, nikt nie ma prawa zabierać wam godności, kraść prywatności, zasypywać ciekawskimi pytaniami. (...) Niech to wszystko będzie dla ciebie, Jacku, lekcją, którą wyniesiesz z tego dnia. Choroba to nie towar, choremu się towarzyszy, nie plotkuje o nim" - pisał Hołownia.

Polityk podkreślił, że zmaga się z chorobą, jednak inną niż opisano w artykule. "Nie, nie choruję na depresję, zmagam się z innymi wyzwaniami. Jestem na dobrej drodze, leki działają, odzyskuję siły. Chcę wierzyć, że zamiast zdzierać ze mnie bandaże i pokazywać je tłumom, będziesz odtąd raczej tymi samymi rękami trzymał za mnie kciuki" - przyznał Hołownia.

Kilka godzin po opublikowaniu wpisu Hołowni "Rzeczpospolita" wystosowała w stronę polityka oficjalne przeprosiny.

Redaktor naczelny portalu Michał Szułdrzyński potwierdził, że w artykule informacja dotycząca zdrowia Szymona Hołowni została ujawniona bez jego zgody. "To nasz błąd" - napisał.

Artykuł o stanie zdrowia Hołowni. Reaguje Naczelna Izba Lekarska

Oświadczenie w sprawie publikacji wydała także Naczelna Izba Lekarska.

"Naczelna Izba Lekarska wyraża oburzenie z powodu kolejnego już, w ostatnim czasie, incydentu ujawnienia przez dziennikarzy danych zdrowotnych osoby publicznej" - rozpoczęto.

"Takie działanie nigdy nie powinno mieć miejsca, a informacje dotyczące stanu zdrowia winny pozostawać pod szczególną ochroną. NIL ubolewa, że do ujawnienia takich danych doszło w Światowym Dniu Depresji, który powinien być dniem edukacji zdrowotnej i uwrażliwienia na jak najszybsze sięganie przez pacjentów po dostępne środki terapeutyczne, nie zaś okazja do upubliczniania szczególnie wrażliwych danych zdrowotnych" - dodano.

"Wszyscy Obywatele RP mają prawo domagać się szczególnej ochrony informacji o swoim stanie zdrowia, niezależnie od pełnionej funkcji czy działalności publicznej" - wskazano.

Na koniec NIL zaapelowała o szczególną wrażliwość i wyjaśnienie, jak doszło do wycieku tak wrażliwych danych.

