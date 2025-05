- Drodzy rodacy, Polska to wielkie marzenie. Przez wieki to marzenie tworzyło z nas naród. Nadchodzące dni dobrze to opisują. Dziś świętujemy nasz powrót na Zachód, wejście do europejskiej wspólnoty. Jutro oddamy cześć naszym narodowym barwom. 3 maja uczcimy historyczne postanowienie, że chcemy być nowoczesnym, silnym państwem z pierwszą w Europie konstytucją - powiedział na początku swojego czwartkowego orędzia Donald Tusk.

- Kiedy będziemy patrzeć w te dni na polskie sztandary, pomyślmy z dumą, że to właśnie nam przypadł zaszczyt, żeby to wielkie marzenie zrealizować. To nam przypadło już nie tylko marzyć, ale przede wszystkim działać - kontynuował Tusk, zaznaczając, że "czasy są trudne".

- Do polityki światowej wraca niepewność, brutalność i egoizm. Wojna przestała być abstrakcją. Przywiązanie do wartości wypiera przekonanie, że nie ma nic za darmo. Czy to znaczy, że nasze polskie marzenie po raz kolejny zostanie nam odebrane? Czy mamy się bać? Nie - powiedział premier, podkreślając, że "my mamy być silni".

- Lekturze naszej historii często towarzyszą westchnienia: "Gdybyśmy mieli więcej czasu"; "Zabrakło znowu kilku lat"; "Zabrakło jednej dekady". Nie tym razem. Tym razem jesteśmy gotowi. W tym roku mija tysiąc lat od koronacji Bolesława Chrobrego. Polska to tysiącletnie państwo, z którym każdy musi się liczyć. Nasza rocznica jest rokiem przełomu. Oddając hołd Chrobremu, wprowadzamy piastowską doktrynę regionalnej potęgi - zapowiedział Tusk.

- Najsilniejsza gospodarka, najsilniejsza armia, najsilniejszy głos w Europie. To wymaga odwagi, siły i umiejętności. Tylko tyle można by powiedzieć, bo wszystko to mamy. Polski potencjał jest niezaprzeczalny, a my wiemy, jak go uruchomić. Wiemy, co robić. Rozbudujemy polski przemysł - zapewniał premier.

Rozwiń

Premier Donald Tusk do obywateli: Głos Polski w Europie od niepamiętnych czasów nie brzmiał tak mocno

W dalszej części orędzia Tusk wspomniał o współdziałaniu z przedsiębiorcami i "likwidowaniu krępujących ich barier".

- W bezprecedensowej skali zaangażujemy w rozwój kraju polską naukę i nowe technologie. Symbolem tego skoku technologicznego będzie pierwszy po niemal pół wieku Polak w kosmosie. Jego misja zaczyna się właśnie w tym jubileuszowym roku.

Już za chwilę zainwestujemy miliardy w zbrojenia i infrastrukturę. Nie zawahamy się, żeby faworyzować przy tej okazji polskie firmy. Nacjonalizm gospodarczy to naprawdę nic złego - ocenił szef rządu.

- Tworzymy armię, jakiej Polska nie miała od wieków. Supersilną i nowoczesną. Armię do wygrywania. Głos Polski w Europie od niepamiętnych czasów nie brzmiał tak mocno. Polska jest szanowana i słuchana. Bez Polski nie da się ułożyć nic znaczącego w Europie - wymieniał.

Orędzie Donalda Tuska. "Siła państwa bierze się z powodzenia jego obywateli"

Tusk zaznaczył, że w relacjach międzynarodowych dysponujemy kompetencjami na najwyższym światowym poziomie.

- Dokładamy do tego jeszcze jeden element: dyplomację ekonomiczną. Państwo staje się patronem ekspansji polskiego biznesu. Naszego eksportu. Interesów polskich podmiotów za granicą. Będziemy twardo i konsekwentnie walczyć o każde miejsce pracy. Tu, w Polsce. Siła państwa bierze się z powodzenia jego obywateli. Z pracy, której dziś jest święto - powiedział premier, dodając, że "dobra praca to największy skarb, za który należy się nie tylko dobra zapłata, ale też najwyższy szacunek i wdzięczność całej wspólnoty".

- Niech te dni narodowych świąt i biało-czerwone flagi na naszych domach będą znakiem budzącej się polskiej potęgi - skwitował.

Święto Pracy. Donald Tusk podziękował "ciężko pracującym Polkom i Polakom"

Donald Tusk wygłosił swoje orędzie 1 maja, w Święto Pracy, zwracając się tym samym do Polaków po raz drugi jednego dnia. Wcześniej w czwartek premier podziękował "wszystkim ciężko pracującym Polkom i Polakom".

"To wasze święto. I to dzięki wam mamy rok przełomu. Według najnowszych danych Ameryka walczy z widmem recesji, Niemcy i Francja cieszą się z wyników w pobliżu zera, a my idziemy po rekordy wzrostu!" - napisał na platformie X Tusk.

Od 1890 r. 1 maja obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy na pamiątkę brutalnie stłumionego przez policję strajku robotników w Chicago w 1886 r.

Szefernaker w "Gościu Wydarzeń" o mieszkaniach Nawrockiego: Nigdy tego nie ukrywał Polsat News Polsat News