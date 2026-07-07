W skrócie Premier Donald Tusk poinformował o pilnych działaniach, które mają uporządkować sytuację w ochronie zdrowia, obejmujących m.in. system płac oraz organizację pracy szpitali.

Zapowiedziano przygotowanie rozwiązań mających wyeliminować nieprawidłowości, takie jak tzw. saloniki VIP oraz poprawić mechanizmy kontrolne dotyczące wynagrodzeń w placówkach publicznych.

Zmiany wymagające nowelizacji ustaw oraz te możliwe do wprowadzenia przez rząd, Ministerstwo Zdrowia i NFZ, mają zostać wdrożone w trybie pilnym.

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Po godz. 12 we wtorek rozpoczęła się Rada Ministrów, którą otworzył przemówieniem premier Donald Tusk. Szef rządu odniósł się do sytuacji w ochronie zdrowia oraz rozwiązań, jakie ma zaproponować minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.

Tusk zaznaczył, że jego celem nie jest szukanie winnych, lecz wprowadzenie zmian, które uporządkują funkcjonowanie publicznej ochrony zdrowia.

- Chcę od razu państwa uprzedzić, a niektórych uspokoić. Moim zadaniem jako premiera rządu nie jest szukanie kozłów ofiarnych - powiedział.

Jednocześnie premier podkreślił, że osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości nie unikną konsekwencji.

- Ci, którzy odpowiadają za konkretne sytuacje w konkretnych szpitalach, będą odpowiadać, niektórzy przed wymiarem sprawiedliwości. Będziemy ten proces kontroli i egzekucji przepisów prawa i przyzwoitości kontynuować - zapowiedział.

W środę rząd przedstawi propozycje zmian w ochronie zdrowia

Premier poinformował, że Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia pracowały przez ostatnie kilkadziesiąt godzin nad rozwiązaniami dotyczącymi funkcjonowania ochrony zdrowia.

- Mam nadzieję, że jutro (w środę) pani minister i jej współpracownicy będą gotowi do prezentacji naszych ustaleń i będziemy dalej działać na rzecz, nomen omen, uzdrowienia sytuacji w ochronie zdrowia wszędzie tam, gdzie to w trybie pilnym jest możliwe - powiedział.

Jak dodał, przygotowywane rozwiązania mają dotyczyć przede wszystkim nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń oraz organizacji pracy szpitali.

Premier zaznaczył, że część zmian będzie wymagała nowelizacji ustaw. Wszystkie decyzje, które będzie można podjąć na poziomie rządu, Ministerstwa Zdrowia i NFZ, mają zostać wdrożone w trybie pilnym.

- Nie będą to łatwe zadania i nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi - podkreślił.

Tusk: "Saloniki VIP muszą zniknąć"

Donald Tusk odniósł się również do ujawnionych w ostatnich dniach rażących nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania części szpitali.

- Trzeba doprowadzić do systemowych rozwiązań, które uporają się z tymi najbardziej oburzającymi praktykami. Mam na myśli tzw. saloniki VIP. To zjawisko musi zniknąć - oświadczył.

Premier zaznaczył, że dostęp do publicznej ochrony zdrowia powinien być równy dla wszystkich pacjentów.

- Nie może być miejsc w szpitalach publicznych, w których przyjmuje się wybranych ludzi tylko dlatego, że mają dostęp do szefostwa szpitala, starosty czy ordynatora. Musi być jasność, że tego typu praktyki są niezgodne z prawem - mówił.

Tusk zapowiada zmiany w ochronie zdrowia. Dotyczą również wynagrodzeń

Szef rządu zapowiedział również działania dotyczące tzw. kominów płacowych w ochronie zdrowia.

Jak wyjaśnił, rząd chce stworzyć mechanizmy pozwalające skuteczniej eliminować nadużycia związane z wynagrodzeniami w publicznych placówkach.

- Bardzo proszę, abyście zaakceptowali zamysł rządu, by odpowiednia instytucja w Ministerstwie Zdrowia miała wgląd w to, kto ile zarabia w publicznej ochronie zdrowia - powiedział.

Na zakończenie premier podkreślił, że społeczeństwo oczekuje zdecydowanych działań.

- Nie mam żadnych wątpliwości, że wszyscy z dużym zainteresowaniem i narastającą niecierpliwością czekają na sprawiedliwe i uczciwe rozstrzygnięcia w tych najbardziej bulwersujących kwestiach - podsumował.





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