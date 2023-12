- To jest minister sportu, ale to nie jest "Żyleta", panie pośle Ozdoba i panie pośle Matecki. Będziemy budowali stadiony, tam będzie dla was dużo miejsca. Teraz jesteśmy w Sejmie. Rozumiem ekscytację. Każdy kocha i ceni pana posła Nitrasa, ale to później, dobrze? - mówił marszałek.