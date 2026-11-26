W skrócie Premier Donald Tusk podjął decyzję, że finansowanie Trybunału Konstytucyjnego przejmie Bank Gospodarstwa Krajowego, a środki zabezpieczy minister finansów Andrzej Domański.

Szef kancelarii premiera Jan Grabiec wyjaśnił, że finansowanie będzie odbywać się przez konto pomocnicze TK w BGK, co ma uchronić Skarb Państwa przed stratami.

Decyzja rządu to pokłosie działań prezesa NBP Adama Glapińskiego, który wstrzymał wszystkie płatności dla Trybunału Konstytucyjnego w obliczu konfliktu wokół tej instytucji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

"Premier Donald Tusk, otwiera się w nowym oknie wydał dyspozycję, by Bank Gospodarstwa Krajowego zapewniał finansowanie Trybunału Konstytucyjnego, a środki na ten cel zabezpieczy minister finansów. Państwo musi działać" - poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka, otwiera się w nowym oknie.

Rozwiń

Pierwszy o sprawie informował szef KPRM Jan Grabiec, który był gościem w TVN24.- Premier wydał dyspozycję, żeby Bank Gospodarstwa Krajowego, otwiera się w nowym oknie zapewniał finansowanie Trybunału Konstytucyjnego, a środki zapewni minister finansów, tak, żeby BGK mógł finansować działalność Trybunału - tłumaczył.

Trybunał Konstytucyjny będzie finansowany przez BGK

Grabiec wyjaśnił, że Trybunał Konstytucyjny posiada w BGK "konto pomocnicze". - I skoro nie za pośrednictwem NBP, to przez to konto pomocnicze w BGK będzie finansowana działalność Trybunału - dodał.

Ze słów szefa Kancelarii Premiera RP wynika, że Tusk wydał postanowienie "wczoraj po Radzie Ministrów". Podczas posiedzenia rząd podjął uchwałę zobowiązującą premiera i ministra finansów Andrzeja Domańskiego, otwiera się w nowym oknie do "adekwatnych działań w celu ochrony interesów Skarbu Państwa oraz zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, oraz porządku publicznego".

- Nie będzie zagłodzenia Trybunału Konstytucyjnego, otwiera się w nowym oknie. Trybunał musi działać - powiedział Grabiec.

- To nie tylko kwestia tego, że zwykli pracownicy Trybunału mogliby nie dostać pensji. Jest to odpowiedzialność również Skarbu Państwa za umowy, które zostały zawarte przez poprzednie władze Trybunału, gdzie są terminy płatności i ta odpowiedzialność odszkodowawcza to kwestia szkody o wartości wielu milionów złotych - wyjaśnił.

Jan Grabiec ocenił też, że nie można dopuścić do "narażaniu Skarbu Państwa na straty wynikające z takich politycznie motywowanych decyzji NBP".

Adam Glapiński wstrzymał wszystkie płatności TK

Pod koniec października kontrolę nad Trybunałem Konstytucyjnym przejęli sędziowie wybrani przez Sejm. Sędzią kierującą pracami TK ogłoszono Annę Korwin-Piotrowską. Ta ogłosiła zawieszenie w funkcji prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, otwiera się w nowym oknie.

Obie strony skierowały do prezesa NBP Adama Glapińskiego, otwiera się w nowym oknie pisma dotyczące realizacji płatności związanych z funkcjonowaniem TK. Glapiński postanowił wstrzymać wszystkie płatności TK, zarówno te zlecone przez Korwin-Piotrowską, jak i przez Święczkowskiego.

Pieniądze starali się odblokować rządzący. Według portalu Money.pl rozważane miało być m.in. postawienie Glapińskiemu zarzutu przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków.



