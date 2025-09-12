Donald Tusk wyszedł na mównicę. "Nie Polska, nie Ukraina, a całe NATO"

Podczas piątkowego posiedzenia Sejmu, zanim przystąpiono do bloku głosowań, na mównicę wyszedł premier Donald Tusk, który mówił o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

- Kluczową, polityczną sprawą jest, aby wszyscy sojusznicy przyjęli polską - bo ona jest zgodna z faktami - interpretację zdarzeń z tej nocy, żeby nie było żadnych wątpliwości, kto jest w tej sytuacji agresorem - mówił Tusk

Rosyjskie drony nad Polską. Premier: Cały świat patrzy, czy płynie jednolity sygnał

- Żeby nie było żadnych wątpliwości, że Polska i cała wschodnia flanka wymaga dużo większej koncentracji, uwagi, sił, środków ze strony całego Sojuszu. Tak, aby nie było najmniejszych wątpliwości, jakie polityczne konsekwencje i konsekwencje dla naszego bezpieczeństwa mają zdarzenia z tej nocy - kontynuował szef rządu.

Donald Tusk ocenił, że nikt nie może mieć wątpliwości, że "sytuacja jest bezprecedensowa i postawiła cały Sojusz w sytuacji bezpośredniego zagrożenia".

- Cały świat patrzy na to, czy z Polski płynie jednolity sygnał, czy też ktoś w Polsce ulega dezinformacji. Cały świat to obserwuje także po to, żeby wyciągać praktyczne wnioski - podkreślił premier.

