Punktualnie o godz. 12 premier Donald Tusk pojawił się przed Pałacem Prezydenckim, gdzie spotkał się z prezydentem z Karolem Nawrockim. Rozmowa szefa rządu oraz nowego prezydenta była zapowiadana już dzień wcześniej, w środę.

Donald Tusk w Pałacu Prezydenckim. Spotkanie w cztery oczy z Karolem Nawrockim

Kiedy prezydent pojawił się w sali, gdzie czekał na niego premier, politycy podali sobie rękę na przywitanie, co uchwycili operatorzy stacji telewizyjnych.

Po chwili przedstawiciele mediów zostali wyproszeni na zewnątrz - właśnie w tym momencie rozpoczęło się spotkanie w cztery oczy między Karolem Nawrockim a Donaldem Tuskiem.

Oficjalnie nie jest jasne, ile potrwa rozmowa polityków, pojawiają się jednak głosy, że może ono skończyć się w ciągu godziny. Około godz. 13 premier opuścił Pałac Prezydencki.

Rozwiń

Spotkanie Donalda Tuska z Karolem Nawrockim. Wiadomo, o czym mogą rozmawiać

Agenda czwartkowego spotkania ma dotyczyć przede wszystkim spraw międzynarodowych, w szczególności Ukrainy.

Jak informowaliśmy w Interii, niewykluczone, że poruszone zostaną także krajowe wątki; jak temat ustawy wiatrakowej, wokół której jest sporo wątpliwości. Karol Nawrocki ma też zaprosić Donalda Tuska na posiedzenie Rady Gabinetowej, którą chce zwołać jeszcze w sierpniu.

Z kolei jeszcze podczas środowej konferencji prasowej premier podkreślił, że niezależnie od tego, co Karol Nawrocki o nim myśli, "w sprawach bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, wojny i pokoju" muszą ze sobą współpracować.

Polska na czarnej liście Trumpa? "Choć raz się powinno wpaść" Polsat News Polsat News