W skrócie Premier Donald Tusk krytykuje prezydenta Karola Nawrockiego za skierowanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego.

Prezydent Karol Nawrocki uzasadnia skierowanie ustawy wątpliwościami konstytucyjnymi dotyczącymi wstecznego działania przepisów.

Minister finansów Andrzej Domański wskazuje, że decyzja prezydenta blokuje 4 mld zł przewidzianych na sfinansowanie programu CPN obniżającego ceny paliw.

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Premier Donald Tusk odniósł się w sobotę do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącej ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.

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"Szokująca decyzja Karola Nawrockiego. Zablokował ustawę, która pozwalała opodatkować gigantyczne zyski koncernów paliwowych, dzięki czemu można było sfinansować tańsze paliwa na naszych stacjach (program CPN). Pamiętajcie o tym przy dystrybutorach" - napisał premier na platformie X.

Dlaczego prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego?

W piątek Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych ze zbycia paliw ciekłych.

Prezydent uzasadnił swoją decyzję poważnymi wątpliwościami konstytucyjnymi. Jak wskazał, ustawa miała wejść w życie w sierpniu, ale obejmować dochody osiągnięte już od początku marca, co - jego zdaniem - oznacza próbę nadania przepisom mocy wstecz i narusza zasadę lex retro non agit (prawo nie działa wstecz).

O co chodzi w ustawie o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych?

Projekt przewidywał wprowadzenie tzw. windfall tax, czyli podatku od nadzwyczajnych zysków producentów i importerów paliw. Nowa danina miała objąć firmy, które osiągnęły ponadprzeciętne dochody w związku z gwałtownymi zmianami na rynku energii po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Podatek miał wynieść 60 proc. nadwyżki przychodów ponad marżę referencyjną wyliczoną na podstawie wyników z 2025 roku.

Z uzasadnienia ustawy wynikało, że wpływy z nowej daniny miały częściowo zrekompensować ubytek dochodów budżetu po obniżeniu VAT i akcyzy na paliwa w ramach programu "Ceny Paliwa Niżej" (CPN). Rząd szacował, że nowe przepisy przyniosłyby około 4 mld zł, z czego 3,8 mld zł jeszcze w 2026 roku.

Nowy podatek miał objąć około 20-30 podmiotów - zarówno największe koncerny paliwowe, jak i mniejszych producentów oraz importerów paliw.

Weto prezydenta. Minister finansów: Zablokowane 4 mld zł

Wcześniej decyzję prezydenta skrytykował minister finansów Andrzej Domański.

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"Prezydent Nawrocki zablokował kolejne 4 mld zł dla budżetu Polski. To środki, które miały sfinansować pakiet CPN chroniący Polaków przed wysokimi cenami paliw" - napisał w serwisie X.

Szef resortu finansów ocenił również, że prezydent stanął po stronie koncernów paliwowych osiągających ponadprzeciętne zyski, a kierując ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, uderzył w finanse publiczne.





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