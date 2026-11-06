Donald Tusk uderza w PiS z sejmowej mównicy. "To już przestało być śmieszne"

Karol Płatek

Karol Płatek

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- Ta groteska, którą nazywacie zamachem stanu, te wasze nadęte miny, pozy, to wszystko już nawet przestało być śmieszne, zaczyna być smutne - powiedział Donald Tusk z sejmowej mównicy. Premier stanął w obronie Marcina Kierwińskiego podczas debaty nad wnioskiem o wotum nieufności. Zwracając się do polityków PiS, wskazał, dlaczego jego zdaniem tak zdecydowanie domagają się odwołania ministra.

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Donald Tusk uśmiecha się i ściska dłoń Władysława Kosiniaka-Kamysza w sali sejmowej.
Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz podczas debaty w Sejmie nad odwołaniem Marcina KierwińskiegoPawe³ SupernakPAP

Donald Tusk zabrał głos w Sejmie podczas debaty nad wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości o odwołanie szef MSWiA Marcina Kierwińskiego. Premier ostro skrytykował opozycję, odnosząc się do zarzutów dotyczących ostatnich wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego.

- Ta groteska, którą nazywacie zamachem stanu, te wasze nadęte miny, pozy, to wszystko już nawet przestało być śmieszne, zaczyna być smutne - mówił szef rządu. Tusk zapowiedział, że w najbliższym czasie politycy opozycji przekonają się, jak ich działania oceniają obywatele.

Tusk broni Kierwińskiego. Wspomniał o Kamińskim i Wąsiku

Premier odniósł się następnie do kolejnych prób odwołania szefa MSWiA. Przekonywał, że za działaniami PiS stoją osobiste motywacje związane z decyzjami podejmowanymi przez Kierwińskiego.

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- Ja wiem, dlaczego dla was Marcin Kierwiński jest postacią trudną do zniesienia. Bo zaczął swoje urzędowanie od wyciągania przestępców, nawet tych, którzy usiłowali się skryć w najciemniejszej norze. Panowie Wąsik i Kamiński dobrze wiedzą, o czym mówię - powiedział Tusk.

Szef rządu przypomniał także decyzję Kierwińskiego o rezygnacji z mandatu europosła i powrocie do Polski w związku z powodzią. Przekonywał, że minister zrezygnował z korzyści płynących z pracy w Parlamencie Europejskim, aby zaangażować się w walkę z żywiołem i późniejszą odbudowę.

- Wasi eurodeputowani nigdy w życiu by o tym nie pomyśleli. Biorą te tłuste diety w euro każdego dnia i za te tysiące euro krytykują instytucje, w których zasiadają - mówił.

Donald Tusk o nielegalnej migracji. "Spadły praktycznie do zera"

Premier odniósł się również do bezpieczeństwa polskich granic, przekonując, że działania kierowanego przez Kierwińskiego resortu doprowadziły do zdecydowanego ograniczenia prób nielegalnego przekraczania granicy z Białorusią.

- Marcin Kierwiński doprowadził do tego, że w Polsce nie ma zjawiska nielegalnej migracji. Spadły praktycznie do zera próby przejścia granicy Polski z Białorusią - stwierdził szef rządu.

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Według Tuska za rządów PiS liczba takich prób sięgała nawet 25 tys. miesięcznie. Premier zarzucił też poprzedniej władzy nieprawidłowości w systemie wydawania wiz.

- Dzięki ministrowi Kierwińskiemu, a także MSZ-owi, dzisiaj wiza wydawana przez polskie konsulaty, przez polskich dyplomatów nie jest tak jak była za czasów PiS-u najłatwiejszym sposobem dla zorganizowanej migracji na teren Polski i Unii Europejskiej - powiedział.

Tusk uderza w TV Republika. Wspomniał o incydencie na cmentarzu

W dalszej części wystąpienia Donald Tusk nawiązał do incydentu na cmentarzu z udziałem męża dziennikarski Telewizji Republika. Premier skrytykował postawę osób, które jego zdaniem oczekują szczególnego traktowania przez funkcjonariuszy.

- Ktoś uważa, że jak ma żonę w TV Republika, to może wjechać samochodem na cmentarz i dziwi się, że policja interweniuje - powiedział szef rządu.

Tusk przywołał również zachowanie Jarosława Kaczyńskiego podczas pandemii, zarzucając mu korzystanie z przywilejów niedostępnych dla pozostałych obywateli.

- Prezes w czasie pandemii też uważał, że nikt z Polaków nie może 1 listopada pójść na cmentarz oprócz niego. W asyście policji i wówczas SOP-u - mówił premier.

Na zakończenie tej części wystąpienia Tusk podziękował Marcinowi Kierwińskiemu za pracę, deklarując, że pozostanie on na stanowisku szefa MSWiA.

Więcej informacji wkrótce.... 

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