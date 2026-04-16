W skrócie Donald Tusk napisał, że nie dziwi go powoływanie przez Karola Nawrockiego do Rady Nowych Mediów osób szerzących rosyjską dezinformację.

W skład grupy doradców prezydenta weszli głównie dziennikarze przychylni PiS, a najwięcej krytyki budzi obecność Pawła Swinarskiego, oskarżanego przez sztab generalny Wojska Polskiego o szerzenie rosyjskiej dezinformacji.

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski ocenił powołanie Rady Nowych Mediów jako zbędną inicjatywę i stratę czasu.

"Dziwicie się, że Karol Nawrocki bierze do swojej rady mediów ludzi szerzących rosyjską dezinformację? Dziwne byłoby, gdyby brał takich, co ją zwalczają" - napisał Donald Tusk w odniesieniu do wczorajszego spotkania w Pałacu Prezydenckim, podczas którego ogłoszono powołanie Rady Nowych Mediów.

Zadaniem członków nowego gremium będzie "wspieranie działań głowy państwa w obszarze transformacji cyfrowej, funkcjonowania rynku medialnego oraz wyzwań związanych z rozwojem nowych technologii" - informował w środę Pałac Prezydencki.

Przedmiotem kontrowersji wokół nowej grupy doradców prezydenta jest jej skład. Krytycy zwracają uwagę, że w radzie dominują dziennikarze przychylni PiS. Najwięcej zastrzeżeń budzi jednak obecność youtubera Pawła Swinarskiego, któremu Sztab Generalny Wojska Polskiego zarzuca szerzenie rosyjskiej dezinformacji.

W materiale z września 2025 roku, po wielokrotnych naruszeniach polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, Paweł Swinarski sugerował, że mogła to być "ukraińska prowokacja, w której użyto rosyjskich dronów, aby wciągnąć nas do wojny".

Rada Nowych Mediów. Kontrowersyjny skład grupy doradców prezydenta

Wcześniej do składu rady w krytyczny sposób odnieśli się rzecznik rządu Adam Szłapka i europoseł Dariusz Joński.

Z kolei w czwartkowym wydaniu programu "Graffiti" w Polsat News wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski został zapytany przez Marcina Fijołka, czy w Pałacu Prezydenckim "coś nie zgrzyta", jeśli chodzi o prześwietlanie osób, które są zapraszane do ciał doradczych dla prezydenta, wskazując na wybór Pawła Swinarskiego.

- Nie wiem, do czego prezydentowi potrzebna kolejna rada. Tych rad to już ma chyba kilkanaście - zaczął Zgorzelski. - Przypominam, że jeśli chodzi o media, to są już co najmniej dwie rady dedykowane działalności mediów, czyli Rada Mediów Narodowych oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - dodał.

- Kolejne ciało, które jest tylko fasadowe, nie zmieni niczego w tym zakresie. Myślę, że to jest zbędna inicjatywa i strata czasu - podsumował.

Pełny skład Rady Nowych Mediów przy Prezydencie RP:

Klaudia Cymanow-Sosin - Przewodnicząca Rady

Angelika Badan

Magdalena Baranowska

Michał Białek

Marcin Czapliński

Łukasz Gabler

Karol Gac

Agata Górnicka

Urszula Grotyńska

Marcin Kędryna

Emil Kędzierski

Łukasz Korus

Weronika Kostrzewa

Michał Lewandowski

Eryk Mistewicz

Ewelina Nycz

Anna Pawelec

Kamila Pietrzak

Klaudia Rosińska

Mikołaj Smereczyński

Paweł Swinarski

Tomasz Trzaska

Jakub Turowski

Patryk Wachnik

Łukasz Widuliński

Mateusz Wiktorowicz

Rafał Ziemkiewicz

