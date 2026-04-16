Donald Tusk reaguje na Radę Nowych Mediów. "Dziwicie się?"
"Dziwicie się, że Karol Nawrocki bierze do swojej rady mediów ludzi szerzących rosyjską dezinformację? Dziwne byłoby, gdyby brał takich, co ją zwalczają" - napisał Donald Tusk. W ten sposób premier odniósł się do powołania Rady Nowych Mediów. W składzie grupy doradczej prezydenta znalazł się youtuber Paweł Swinarski, co wywołało falę krytyki.
W skrócie
- Donald Tusk napisał, że nie dziwi go powoływanie przez Karola Nawrockiego do Rady Nowych Mediów osób szerzących rosyjską dezinformację.
- W skład grupy doradców prezydenta weszli głównie dziennikarze przychylni PiS, a najwięcej krytyki budzi obecność Pawła Swinarskiego, oskarżanego przez sztab generalny Wojska Polskiego o szerzenie rosyjskiej dezinformacji.
- Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski ocenił powołanie Rady Nowych Mediów jako zbędną inicjatywę i stratę czasu.
"Dziwicie się, że Karol Nawrocki bierze do swojej rady mediów ludzi szerzących rosyjską dezinformację? Dziwne byłoby, gdyby brał takich, co ją zwalczają" - napisał Donald Tusk w odniesieniu do wczorajszego spotkania w Pałacu Prezydenckim, podczas którego ogłoszono powołanie Rady Nowych Mediów.
Zadaniem członków nowego gremium będzie "wspieranie działań głowy państwa w obszarze transformacji cyfrowej, funkcjonowania rynku medialnego oraz wyzwań związanych z rozwojem nowych technologii" - informował w środę Pałac Prezydencki.
Przedmiotem kontrowersji wokół nowej grupy doradców prezydenta jest jej skład. Krytycy zwracają uwagę, że w radzie dominują dziennikarze przychylni PiS. Najwięcej zastrzeżeń budzi jednak obecność youtubera Pawła Swinarskiego, któremu Sztab Generalny Wojska Polskiego zarzuca szerzenie rosyjskiej dezinformacji.
W materiale z września 2025 roku, po wielokrotnych naruszeniach polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, Paweł Swinarski sugerował, że mogła to być "ukraińska prowokacja, w której użyto rosyjskich dronów, aby wciągnąć nas do wojny".
Rada Nowych Mediów. Kontrowersyjny skład grupy doradców prezydenta
Wcześniej do składu rady w krytyczny sposób odnieśli się rzecznik rządu Adam Szłapka i europoseł Dariusz Joński.
Z kolei w czwartkowym wydaniu programu "Graffiti" w Polsat News wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski został zapytany przez Marcina Fijołka, czy w Pałacu Prezydenckim "coś nie zgrzyta", jeśli chodzi o prześwietlanie osób, które są zapraszane do ciał doradczych dla prezydenta, wskazując na wybór Pawła Swinarskiego.
- Nie wiem, do czego prezydentowi potrzebna kolejna rada. Tych rad to już ma chyba kilkanaście - zaczął Zgorzelski. - Przypominam, że jeśli chodzi o media, to są już co najmniej dwie rady dedykowane działalności mediów, czyli Rada Mediów Narodowych oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - dodał.
- Kolejne ciało, które jest tylko fasadowe, nie zmieni niczego w tym zakresie. Myślę, że to jest zbędna inicjatywa i strata czasu - podsumował.
Klaudia Cymanow-Sosin - Przewodnicząca Rady
Angelika Badan
Magdalena Baranowska
Michał Białek
Marcin Czapliński
Łukasz Gabler
Karol Gac
Agata Górnicka
Urszula Grotyńska
Marcin Kędryna
Emil Kędzierski
Łukasz Korus
Weronika Kostrzewa
Michał Lewandowski
Eryk Mistewicz
Ewelina Nycz
Anna Pawelec
Kamila Pietrzak
Klaudia Rosińska
Mikołaj Smereczyński
Paweł Swinarski
Tomasz Trzaska
Jakub Turowski
Patryk Wachnik
Łukasz Widuliński
Mateusz Wiktorowicz
Rafał Ziemkiewicz