Donald Tusk przybył do Pałacu Prezydenckiego. Spotkanie z Karolem Nawrockim
Premier Donald Tusk w południe pojawił się w Pałacu Prezydenckim, gdzie spotkał się z Karolem Nawrockim. Pierwsza bezpośrednia rozmowa szefa rządu i przywódcy państwa zapowiadana była w środę przez rzecznika prezydenta.
Donald Tusk w Pałacu Prezydenckim. Spotkanie w cztery oczy z Karolem Nawrockim
Kiedy prezydent pojawił się w sali, gdzie czekał na niego premier, politycy podali sobie rękę na przywitanie, co uchwycili operatorzy stacji telewizyjnych.
Po chwili przedstawiciele mediów zostali wyproszeni na zewnątrz - właśnie w tym momencie rozpoczęło się spotkanie w cztery oczy między Karolem Nawrockim a Donaldem Tuskiem.
Oficjalnie nie jest jasne, ile potrwa rozmowa polityków, pojawiają się jednak głosy, że może ono skończyć się w ciągu godziny. Około godz. 13 premier opuścił Pałac Prezydencki.
Spotkanie Donalda Tuska z Karolem Nawrockim. Wiadomo, o czym mogą rozmawiać
Agenda czwartkowego spotkania ma dotyczyć przede wszystkim spraw międzynarodowych, w szczególności Ukrainy.
Jak informowaliśmy w Interii, niewykluczone, że poruszone zostaną także krajowe wątki; jak temat ustawy wiatrakowej, wokół której jest sporo wątpliwości. Karol Nawrocki ma też zaprosić Donalda Tuska na posiedzenie Rady Gabinetowej, którą chce zwołać jeszcze w sierpniu.
Z kolei jeszcze podczas środowej konferencji prasowej premier podkreślił, że niezależnie od tego, co Karol Nawrocki o nim myśli, "w sprawach bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, wojny i pokoju" muszą ze sobą współpracować.