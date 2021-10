"Przepraszam, Jarku. A teraz datę i miejsce debaty poproszę. Z góry dziękuję" - napisał Donald Tusk na Twitterze.

Kaczyński: Donald Tusk musi przeprosić

Jarosław Kaczyński pytany w radiu RMF FM, czy zgodziłby się na udział we wspólnej debacie z Donaldem Tuskiem, odparł, że musiałby on najpierw przeprosić. - Gdyby powiedział przepraszam, bo ma za co przepraszać, to oczywiście bym się zgodził - powiedział prezes PiS.



- W tej chwili taka debata miałaby sens, gdyby Donald Tusk wezwał do tego, żeby zaniechać "ośmiu gwiazdek" czy brzydkich słów i powiedział, że byliśmy w błędzie, trzeba wrócić do normalnych relacji w życiu publicznym - zaznaczył Kaczyński.

Reklama

Prezes PiS wskazał za co, jego zdaniem, powinien przeprosić były premier. - Przede wszystkim za to, że jest autorem wielkiej degradacji polskiego życia publicznego, degradacji języka. I tej straszliwej fali nienawiści, która została wywołana - podkreślił.