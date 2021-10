Donald Tusk: Polacy dostaną pieniądze z Brukseli

Polska

- Muszę wszystkich uspokoić. Nikomu w UE taki pomysł do głowy nie przyszedł i nie przyjdzie - to mogę zagwarantować - żeby karać Polaków za upór pisowskiej władzy w sprawie polskiej praworządności - powiedział Donald Tusk, który spotkał się z dziennikarzami na krótkiej konferencji prasowej w Sopocie w dniu wyborów w Platformie Obywatelskiej. - To pierwszy etap budowania silnej opozycji, mam nadzieję, że na tyle silnej, by zmienić władzę w Polsce - stwierdził. Tusk jest jedynym kandydatem na szefa ugrupowania.

Zdjęcie Donald Tusk podczas spotkania z dziennikarzami w Sopocie / Polsat News