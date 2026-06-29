W skrócie Donald Tusk otrzymał od Ulfa Kristerssona książki szwedzkich autorów po polsku dla swoich wnuków jako prezent.

W Gdyni podpisano umowę na zakup trzech szwedzkich okrętów podwodnych A26 dla polskiej Marynarki Wojennej podczas polsko-szwedzkich konsultacji międzyrządowych.

Premierzy Polski i Szwecji podkreślili, że relacje obu krajów są obecnie najbliższe i obejmują współpracę handlową, militarną i wsparcie dla Ukrainy.

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Donald Tusk opublikował na platformie X nagranie, w którym zaprezentował prezenty otrzymane z rąk szwedzkiego premiera dla swoich wnuczek i wnuków.

- Dostałem dla każdej i każdego z nich po książce szwedzkiej w języku polskim. Dla najmłodszej jest to Pippi Langstrumpf, oczywiście po naszemu Fizia Pończoszanka - opowiadał premier.

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W ocenie Tuska taki upominek podkreśla charakter polsko-szwedzkiej współpracy i zawartych umów. - Myślimy o przyszłych pokoleniach. Robimy to wszystko także dla naszych dzieci i wnuków, aby nasz region, nasze oba państwa, Morze Bałtyckie, były obszarem pokoju i bezpieczeństwa - zapewniał szef rządu.

Donald Tusk zaznaczył, że zawarte porozumienia są dowodem na to, że Polska i Szwecja stały się równymi partnerami zarówno handlowymi, jak i militarnymi. Mowa o podpisanej w poniedziałek w Gdyni umowie na zakup dla polskiej Marynarki Wojennej trzech szwedzkich okrętów podwodnych A26.

Polska i Szwecja zacieśniają współpracę. "Mamy ambitne plany"

Umowa została podpisana w obecności szefów rządów Polski i Szwecji, Donalda Tuska i Ulfa Kristerssona, przy okazji zorganizowanych w Gdyni polsko-szwedzkich konsultacji międzyrządowych. Według KPRM konsultacje poświęcone były kwestiom bezpieczeństwa w Europie, współpracy w ramach NATO i UE, sytuacji na Morzu Bałtyckim oraz dalszego wsparcia dla Ukrainy.

Jak podkreślił Tusk, podpisana w poniedziałek umowa nie jest zwieńczeniem współpracy, a jednym z jej etapów. - Będziemy dalej współpracować i mamy ambitne plany, żeby ten wielki projekt Orka był zaledwie etapem, a nie finałem naszej współpracy - dodał szef polskiego rządu.

Z kolei Ulf Kristersson ocenił, że obecnie relacje Polski i Szwecji są "najlepsze w całej historii i są one głębsze i silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej".

- Jesteśmy sojusznikami w NATO, jesteśmy partnerami strategicznymi w Unii Europejskiej, jesteśmy sąsiadami na Morzu Bałtyckim. Mamy ogromne kontakty - kontakty między naszymi narodami, jak również między naszymi firmami w obu krajach - podkreślił premier Szwecji. Zaznaczył, że w ciągu ostatnich 10 lat obrót handlowy między Polską i Szwecją podwoił się.





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