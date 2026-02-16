W skrócie Donald Tusk uczestniczył w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, gdzie wygłosił laudację na cześć narodu ukraińskiego.

Premier Polski podkreślił, że opór Ukrainy wobec rosyjskiej agresji jest decydującym sprawdzianem moralnym dla Europy i Zachodu.

Tusk odrzucił zarzuty o upadek Europy i NATO oraz ostrzegł przed polityką transakcyjną i koncertem mocarstw, które mogą podważyć moralny porządek Zachodu.

"Tu i ówdzie słyszę opinie, że nadszedł czas na politykę transakcyjną i koncert mocarstw. Ci, którzy uważają, że wszystko można kupić, powinni też pamiętać, że w tej filozofii każdego można sprzedać" - napisał Donald Tusk na platformie X.

W sobotę Tusk wziął udział w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (MSC). Na uroczystości wręczona została Nagroda im. Ewalda von Kleista, przyznana w tym roku narodowi ukraińskiemu za "odwagę, poświęcenie oraz niezłomną determinację w obronie własnej wolności i wolności całej Europy".

Polski premier wygłosił laudację na cześć narodu ukraińskiego, w czasie której odrzucił twierdzenia, jakoby Europa chyliła się ku upadkowi, a NATO stało się przestarzałe. Nazwał takie argumenty "bzdurami".

Tusk powiedział, że opór Ukrainy wobec rosyjskiej agresji stanowi decydujący sprawdzian moralny dla Europy i szerzej - dla Zachodu.

"Słyszę opinie, że Europa stoi na krawędzi rozpadu, że NATO jest przestarzałe, że nadszedł czas na politykę transakcyjną i koncert wielkich mocarstw. Bzdura. Ci, którzy uważają, że wszystko można kupić, powinni pamiętać, że zgodnie z tą filozofią, każdego można sprzedać" - mówił Tusk.

Tusk: Nawet Nagroda Nobla by nie wystarczyła

Przemawiając podczas odbierania nagrody przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Tusk powiedział, że żadne formalne uznanie nie odzwierciedli skali poświęcenia Ukrainy.

"Nie ma wystarczająco dobrej nagrody. Nawet Nagroda Nobla by nie wystarczyła" - powiedział, dodając, że Europa powinna być wdzięczna Ukrainie.

Dodał, że naród ukraiński zasługuje na najwyższy szacunek całego wolnego świata, wszystkich ludzi dobrej woli, każdego, kto posiada elementarną zdolność odróżniania dobra od zła, prawdy od kłamstwa i dla kogo porządek moralny, przyzwoitość i godność nie są tylko reliktami przeszłości

Tusk odrzucił sugestie, że wojna była możliwa do uniknięcia lub że została sprowokowana przez Zachód. "Wojna nie była wyborem Ukrainy ani prezydenta Zełenskiego. Ich wyborem była obrona" - powiedział.

Ostrzegał także przed porządkiem międzynarodowym kształtowanym w drodze układów między wielkimi mocarstwami kosztem państw mniejszych, twierdząc, że taka wizja podważa moralne podstawy powojennego porządku zachodniego.

"Zjednoczony Zachód jest najlepszym dziełem politycznym w historii ludzkości" - powiedział Tusk.

