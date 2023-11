Donald Tusk po burzliwej debacie w Sejmie. "Wytrzymamy"

Donald Tusk po wyborze członków KRS. "Wytrzymamy"

- Niektóre wystąpienia na sali obrad naruszały elementarne zasady kultury osobistej. Pokaz arogancji i buty ministra Czarnka był dla mnie uderzający - ocenił lider PO. Jak dodał, partie nowej większości "nie po to podjęły się walki o lepszą Polskę , żebyśmy ustąpili na krok".

Donald Tusk powiedział, że we wtorek w Sejmie widać było "rzeczy nieprzyjemne i straszne" . - Ale wytrzymamy - podkreślił.

Donald Tusk o nowym rządzie Morawieckiego. "To gra na czas"

Donald Tusk ocenił również, że PiS nie ma szans na utworzenie rządu i Andrzej Duda też o tym wie. - To gra na czas. Dziś mieliśmy kolejne nominacje i łapanie stanowisk, pieniędzy. Oni są w tym bardzo sprawni, ale też bardzo zdenerwowani - powiedział.

Kandydat nowej większości parlamentarnej na premiera stwierdził ponadto, że gdy przejmie władzę w Polsce wszystkie decyzje PiS z ostatnich dni zostaną unieważnionie. - One są podejmowane, by zabezpieczyć sobie tyły. Czegoś takiego nie obserwowaliśmy w polskiej polityce od 1989 roku. To jest takie bezwstydne i manifestacyjne - zakończył.