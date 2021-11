Donald Tusk otrzymał list z pogróżkami. "Jesteś skazany na śmierć za zdradę ojczyzny"

Polska

Lider PO Donald Tusk otrzymał list z pogróżkami. Według niego w Polsce narasta fala nienawiści, za którą odpowiedzialny jest prezes PiS. - Jarosławie Kaczyński, jesteś za to bezpośrednio odpowiedzialny - jako szef obozu władzy i jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa - oświadczył we wtorek Tusk.

Zdjęcie Lider PO Donald Tusk przeczytał list z pogróżkami / @donaldtusk / Twitter