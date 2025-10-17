Donald Tusk odpiera zarzuty swoich wyborców. "Nie daliście mi zwycięstwa"

W skrócie Donald Tusk wyjaśnił, że "100 konkretów" to plan na pełnię władzy, której nie uzyskał, odnosząc się do oczekiwań wyborców Koalicji 15 Października.

Premier skomentował sytuację PiS, sugerując, że partia znajduje się w kryzysie, a Karol Nawrocki staje się nowym punktem odniesienia po prawej stronie sceny politycznej.

Tusk odniósł się do wyborczej porażki Rafała Trzaskowskiego, podkreślając uznanie dla jego determinacji i wskazując na pojawienie się silnej populistycznej konkurencji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W podcaście Onetu "WojewódzkiKędzierski" Donald Tusk komentował kwestie związane z aktualną polityką. Odniósł się miedzy innymi do swojego spotkania w Piotrkowie Trybunalskim, na którym pojawili się niezadowoleni wyborcy Koalicji 15 Października, zarzucający premierowi, że nie dotrzymuje wyborczych obietnic.

- Te 100 konkretów to jest oczywiście pewien skrót myślowy, w Piotrkowie już to powiedziałem, ale w tym jest naprawdę ukryta taka dość oczywista prawda - 100 konkretów było na 100 proc władzy. Ja dostałem 30 proc., ja nie dostałem 100 proc. głosów - tłumaczył premier.

- Nie byłem zwycięzcą tych wyborów, byłem drugi na podium - kontynuował Tusk i zwrócił się do swoich wyborców.

- Wy oczekujecie ode mnie, żebym spojrzał w lustro bardzo krytycznie i tak szczerze siebie ocenił. Ale chciałbym, żeby wszyscy ci, którzy mówią "daliśmy tobie zwycięstwo, a ty to zmarnowałeś, tak niewiele zrobiłeś", to im chcę powiedzieć: nie, nie daliście mi zwycięstwa. Dostaliśmy niecałe 31 proc. głosów - zaznaczył premier. Dodał również, że koalicjanci okazali się "koalicjantami wymagającymi".

Donald Tusk o Jarosławie Kaczyńskim: PiS jest w złej sytuacji

Donald Tusk, komentując polską scenę polityczną, powiedział również w wywiadzie, że teraz "Nawrocki stał się punktem odniesienia".

- Jeśli chodzi o kwestię personalnego przywództwa, Jarosław Kaczyński nagle zrozumiał, że jest out. Bo on jest właśnie out. Mówię o tym bez satysfakcji, bo Karol Nawrocki będzie poważniejszym wyzwaniem - stwierdził premier. Dodał również, że "to złudne wrażenie, że PiS jest teraz w uderzeniu".

- PiS jest w ogóle w bardzo złej sytuacji. No bo Nawrocki przejął rządy dusz po prawej stronie - ocenił Donald Tusk.

- Mówię o tym bez jakiejś wrednej satysfakcji, ale Kaczyński ma dzisiaj problem taki, powiedziałbym, egzystencjalny - skomentował premier.

Premier skomentował przegraną Trzaskowskiego. "Dość szybko"

Donald Tusk w wywiadzie skomentował także wynik wyborów prezydenckich. Premier zaznaczył, że "ma duże uznanie dla determinacji Rafała Trzaskowskiego" podkreślając, że pomimo zdobycia 10 mln głosów, "Trzaskowski przegrał tylko o włos".

Na pytanie, jak szybko zorientował się, że kampania Trzaskowego prowadzi do przegranej, Donald Tusk odpowiedział, że "dość szybko".

- Nie będę mówił o dacie, ale dość szybko - przyznał. Dodał, że prędko zauważył silną konkurencję ze strony "populistycznego kandydata".

Majątek prezydenta będzie jawny. Rzecznik: Nie ma nic do ukrycia Polsat News Polsat News