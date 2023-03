Donald Tusk obiecuje: Śląski będzie językiem regionalnym

- To będzie język regionalny nie tylko dlatego, że używacie tego języka i że go chcecie, ale też na poziomie ustawowym. Zrobimy to - zapewnił Tusk, który w niedzielę złożył wizytę w Radzionkowie.

Donald Tusk deklaruje uznanie języka śląskiego za regionalny

W tym mieście, po śląskim obiedzie, szef PO zwiedzał działające tam Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. Działania w celu uznania języka śląskiego za język regionalny Tusk zadeklarował tuż po zwiedzaniu muzeum, podczas wspólnej konferencji z burmistrzem Radzionkowa Gabrielem Toborem.

- To jest moment, w którym czas najwyższy powiedzieć rzecz absolutnie jednoznaczną i potrzebną. Nazwaliśmy to przy tym śląskim obiedzie "deklaracją radzionkowską", ale czasami potrzeba dużych słów, kiedy się mówi o dużych sprawach - powiedział lider PO.

- Ta "deklaracja radzionkowska" to jest moja deklaracja, że dokończymy to, co ludzie stąd zaczynali na razie bez powodzenia, czyli uznanie języka śląskiego jako język regionalny - zapowiedział Tusk. Zapewnił przy tym, że język śląski będzie językiem regionalnym na poziomie ustawowym.

Tusk, który od piątku jest w woj. śląskim i w tym regionie spędzi 10 dni, mówił podczas spotkania z dziennikarzami, że jest pod "wielkim wrażaniem śląskości". - To właściwie dla mnie nic nowego; jako Kaszeba, regionalista z przekonania (...) dobrze wiem, jakie to ma znaczenie dla sensu istoty życia - wrastanie w glebę przez stulecia, bycie tak naprawdę u siebie - mówił.

Język śląski od lat czeka na usankcjonowanie

Inicjatywy związane z prawnym usankcjonowaniem języka śląskiego nie znalazły dotąd poparcia w parlamencie. Ustawa obecnie wskazuje jako język regionalny kaszubski. Dopisanie do niego śląskiego umożliwiłoby publiczne wsparcie edukacji regionalnej czy działalności kulturalnej i artystycznej związanej z tym językiem. O taką regulację od wielu lat zabiegają środowiska odwołujące się do śląskiej tradycji.

Z raportu UNESCO, które w 1999 r. ustanowiło Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego dla podkreślenia bogactwa różnorodności językowej świata, a także w celu zwrócenia uwagi na liczbę języków zagrożonych i ginących wynika, że połowa spośród ponad 6,5 tys. języków, którymi mówi się na świecie, jest zagrożona wyginięciem.

Czarny scenariusz przewiduje, że do końca XXI wieku przetrwa zaledwie jedna dziesiąta z obecnie używanych języków; optymiści szacują, że pod koniec obecnego stulecia będzie w użyciu jeszcze połowa z nich. Z ostatnich statystyk wynika, że co dwa tygodnie znika bezpowrotnie jeden język, a jednocześnie ogromna część związanego z nim bogactwa intelektualnego i kulturalnego.