Donald Tusk o "niewybaczalnym błędzie". Wbił szpilę Orbanowi

- Nie wiemy, jakie będą wyniki wyborów w USA, ale wiemy, że Europa, Ameryka i NATO muszą być odpowiedzialne, nie ma tu miejsca i przestrzeni na wątpliwości. Pełne wsparcie Polski dla pełnego członkostwa Szwecji. To była najlepsza wiadomość tu dla nas w Warszawie. Współpraca między nami również w NATO, to coś bardzo ważnego. Jesteśmy gotowi do kontynuacji działań w obszarze obronnych - oświadczył szef polskiego rządu.