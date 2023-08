Przewodniczący największej partii opozycyjnej w trakcie spotkania z wyborcami w Legionowie skomentował niedawną decyzję premiera Matusza Morawieckiego o przyjęciu dymisji ministra Adama Niedzielskiego.

- Oni są zmuszeni, ze zwykłego strachu do takiej efektownej kapitulacji, jaką jest dymisja ministra Niedzielskiego - stwierdził.

Donald Tusk: Dowiedziałem się, kto zastąpi Niedzielskiego

Donald Tusk odniósł się także do jednoczesnego powołania nowej minister.

- Dowiedziałem się kto zastąpi ministra Niedzielskiego. To jest pani Katarzyna Sójka. Ja o niej nic nie wiem, poza jedną rzeczą, ona w czerwcu po tragediach w polskich szpitalach, po wypadkach śmiertelnych polskich kobiet (...) bo Ziobro i Kaczyński mają obsesję na punkcie ciężarnych kobiet, to ona powiedziała - kobiety umierają, umierały i będą umierać. To jest ich program. To oni wyznaczyli ją na ministra zdrowia - podkreślił.



Lider Platformy Obywatelskiej stwierdził, że dzisiejsze decyzje podjęte przez kierownictwo partii rządzącej pokazują, że są oni przerażeni wizją zbliżających się wyborów.

- Tak jak oni się boją, kapitulują (...) Chyba nie macie wątpliwości, Niedzielski dziś, a reszta w październiku. Do widzenia - mówił.

Donald Tusk: Wyobraźcie sobie koalicję PiS i Konfederacji

Kolejnym tematem w przemówieniu Donalda Tuska była perspektywa koalicji, która miałaby powstać po wyborach ze współpracy Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji.

Zdaniem przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, to stworzyłoby przerażającą perspektywę przyszłości służby zdrowia.

- Oni razem z Konfederacją, z pomysłem lepszy znachor od lekarza. Za znachora wszyscy zdrowy byli, a średnia umieralności wynosiła 42 lata. Wyobraźcie sobie ten duet przy władzy i wyobraźcie sobie jak będzie wyglądało nasze zdrowie, naszych córek, dziadków - przekonywał.

- Pójdziemy do wyborów 15 października, by Polska już nigdy więcej nie oglądała tych twarzy, tych uśmiechów pełnych pogardy, tej nienawiści do ludzi, lekceważenia naszych praw - dodał.

Lider PO: Drugiej takiej szansy nie będzie

Na koniec swojego wystąpienia Donald Tusk zaapelował do obecnych na miejscu wyborców, by w pełni zmobilizowali się do wyborów, bo jest to "jedyna taka szansa, drugiej takiej nie będzie" na zmianę władzy.

- Od dzisiaj, każdy i każda z was, niech weźmie sobie te słowa do serca. Będziemy 15 października decydowali o losach naszej ojczyzny, miast, wsi, rodzin, dzieci, wnucząt. Nie ma w tych słowach przesady - stwierdził.

- Pójdziemy do wyborów ze świadomością, że to może być ostatni dzień, tego smutnego okresu, który chcielibyśmy wytrzeć z naszej pamięci. Października piętnastego pogonimy Kaczyńskiego - wykrzyczał lider PO.

