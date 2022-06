Donald Tusk odwiedził gospodarstwo rolne w Biestrzykowie, podczas briefingu prasowego Tusk był pytany przez dziennikarzy o wielkie inwestycje zapowiadane przez PiS, w tym o budowę nowych dróg i autostrad, a także plany budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Tusk powiedział, że w kwestii budowy dróg, autostrad, mostów, szpitali czy stadionów PiS często tylko kończył inwestycje podjęte przez PO. - Myśmy budowali, a oni potrafią to, co myśmy zbudowali, jeszcze trzy razy otwierać i nadawać uroczyście imiona swoich bohaterów tym inwestycjom - powiedział Tusk.

Donald Tusk i "dowcip o CPK"

Dodał, że mamy też do czynienia z "dowcipem o CPK". - Tak wygląda to, co prezes (PiS Jarosław) Kaczyński nazwał dumą czy godnością narodową w wydaniu PiS. Godność narodowa oznacza spółkę, gdzie grupa darmozjadów zarabia gigantyczne pieniądze i zarządza cały czas łąką. Przecież wiecie, ile lat to już trwa - opowiadanie o CPK. Trawa jak rosła, tak rośnie, szefowie tych niezliczonych spółek na niezliczonych stanowiskach koszą nie trawę, ale gigantyczne wynagrodzenia i to według pana prezesa Kaczyńskiego jest nasza godność narodowa - powiedział Tusk, nawiązując do słów Kaczyńskiego z ostatniego, sobotniego kongresu PiS.

Kaczyński mówił wówczas m.in. o przekopie Mierzei Wiślanej, budowie nowych dróg i autostrad, Via Carpatii, oceniając, że są to inwestycje dotyczące naszej integralności terytorialnej i godności narodowej.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią. W ramach tego projektu na ok. 3000 hektarów ma zostać wybudowany Port Lotniczy Solidarność.



W grudniu 2021 roku spółka CPK ogłosiła preferowaną lokalizację lotniska. Obejmuje ona ok. 41 km kw. na obszarze gmin: Baranów, Teresin i Wiskitki, w odległości 37 km na zachód od Warszawy.