Lider Platformy Obywatelskiej tuż przed wylotem do Bukaresztu na zjazd Europejskiej Partii Ludowej spotkał się z dziennikarzami, by skomentować najważniejsze tematy polityczne ostatnich godzin.

Jedną z głównych kwestii podjętych w trakcie konferencji prasowej był burzliwy protest rolników, który odbył się kilkanaście godzin wcześniej w Warszawie . W jego trakcie doszło do zamieszek, a służby zmuszone były do interwencji i użycia między innymi gazu łzawiącego.

Donald Tusk o agresywnych manifestujących: Nie traktuję ich jako demonstrujących rolników

- Nie mam tu nic do dodania. Nie będę rozmawiał z chuliganami, tylko będę rozmawiał z rolnikami . Ci, którzy złamali prawo w czasie manifestacji i doprowadzili do takich dramatów jak ciężko ranny policjant, będą odpowiadali prawnie. Nie traktuję ich jako demonstrujących rolników, tylko jak osoby, które naruszyły prawo - tłumaczył.

- Jestem przekonany, że w sobotę na spotkaniu z rolnikami będę miał coś poważnego do zakomunikowania, jeśli chodzi o Zielony Ład, m.in. przepisy dotyczące ugorowania (...) Bardzo mi zależy na tym, żeby dowieźć do końca to, co jest możliwe z Zielonym Ładem - przekonywał.