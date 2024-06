- Zwołałem was dzisiaj z głębokim przekonaniem, że 4 czerwca , to jeden z najważniejszych dni w historii Rzeczpospolitej - dodał szef rządu.

Dodał, że obecność Wałęsy ma wymiar symboliczny. - Moje pokolenie dokładnie pamięta, o co chodziło 4 czerwca 1989 r. Chodziło o to, aby tutaj była Polska, a nie Rosja . I Lech Wałęsa i 10 mln Polek i Polaków razem z nim zdecydowali o tym, że tutaj jest Polska i że tu będzie Polska na wieki - powiedział.

Donald Tusk: To jedyny sposób, żeby uniknąć dramatu wojny

- Dzisiaj zwołałem was do Warszawy po to, żebyśmy wszyscy razem, jak najgłośniej, zwrócili się do wszystkich i w Polsce i w Europie: ten dzień - 9 czerwca, te wybory będą równie ważne jak te (...) 4 czerwca 1989 roku - powiedział szef rządu.