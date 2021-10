Donald Tusk: Musimy ratować Polskę

- Operacja wyprowadzania Polski z Europy zaplanowana przez Jarosława Kaczyńskiego ruszyła pełną parą. Jeśli pozostaniemy bierni, nic go nie zatrzyma - mówi Tusk na opublikowanym nagraniu.



Jak dodaje, "coraz więcej ludzi mówi dziś, że ciśnie im się na usta tylko jedno słowo - zdrada, bo to jest zdrada". - Zdrada najważniejszych narodowych interesów i naszych zwykłych polskich marzeń o bezpieczeństwie, dobrobycie, wolności - podkreśla Tusk.



- Wzywam wszystkich, którzy kochają Polskę, którzy kochają wolność i kochają swoje dzieci. Nie ma znaczenia ile macie lat, jakie macie poglądy, gdzie mieszkacie, czy jesteście wierzący czy niewierzący ani na jaką partię głosowaliście. Dziś musimy być wszyscy razem. Musimy zapomnieć o podziałach - zaznacza.



- Musimy ratować Polskę, nikt tego za nas nie zrobi. Głęboko wierzę, że wciąż wszystko jest w naszych rękach. Polska jest warta naszego zaangażowania. Nasza przyszłość jest tego warta - kończy lider PO.



Tusk do udziału w wydarzeniu na Placu Zamkowym w Warszawie zachęcał już w czwartek. "Wzywam wszystkich, którzy chcą bronić Polski europejskiej" - pisał wówczas Tusk.



W czwartek TK uznał, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z polską konstytucją. Niezgodny z konstytucją jest także przepis europejski uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm, a także przepisy Traktatu o UE uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa ws. powołania sędziów.

