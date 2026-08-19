W skrócie Donald Tusk odniósł się do informacji o zarobkach lekarzy w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu, podkreślając występowanie patologii płacowych w niektórych szpitalach.

Premier zapowiedział wprowadzenie ustawy mającej wyeliminować wysokie zarobki lekarzy bez ograniczania dostępu do szpitali dla mieszkańców mniejszych miejscowości.

Interia ustaliła, że w 2025 roku jeden z lekarzy szpitala w Zamościu zarobił ponad 2,7 mln zł, co według eksperta nie jest uzasadnione ekonomicznie dla placówki.

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Na środowej konferencji prasowej Donald Tusk stwierdził, że sprawa szpitala w Miastku - który w ostatnim czasie znalazł się w centrum afery związanej z nieprawidłowościami - nie jest odosobniona. Odniósł się przy tym do ustaleń Interii na temat wyraźnej różnicy między zarobkami lekarzy w innym miejscu, czyli Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim w Zamościu.

- Myśmy założyli z panią minister zdrowia, że nie będziemy szukali takich prymitywnych rozwiązań, takich na zasadzie, że trzeba zlikwidować szpitale, które nie mają racji bytu w tym czy innym powiecie. Bo w każdym powiecie placówka zdrowia się przyda, tylko trzeba zmienić jej profil bardzo często - tłumaczył premier.

Szpital w Zamościu i bajońskie zarobki lekarza. Premier komentuje ustalenia Interii

Zdaniem szefa rządu szpitale, w których szuka się sposobu na zarabianie pieniędzy, wpadają w długi. - Bardzo często tam właśnie mamy do czynienia z patologiami płacowymi - zauważył.

- I dlatego oprócz tej ustawy, która ma wprowadzić limity i wyeliminować takie sytuacje jak ta w Zamościu (...), będziemy chcieli (zrobić to - red.) bez straty, bez krzywdy dla ludzi, którzy mieszkają daleko od dużych miast. A więc żeby mieli także dostęp do swojego szpitala, ale żeby te szpitale działały naprawdę racjonalnie - powiedział Tusk.

Zwracał ponadto uwagę, że pogodzenie wszystkich oczekiwań jest trudne, ponieważ nie chce też zniechęcać lekarzy do pracy. - Naprawdę nie chcę demotywować lekarzy i dlatego to wymaga bardzo intensywnej i bardzo szczegółowej pracy nad ustawą i także nad działaniami NFZ-u, agencji, które są w dyspozycji ministra zdrowia. Tak że jeszcze chwilę czasu potrzebujemy - dodał.

Lekarz zarobił ponad 2,7 mln zł w szpitalu w Zamościu

Jak ustaliła Interia, lekarz specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej zarobił w 2025 roku dokładnie 2 741 513,36 zł. Biorąc pod uwagę wynagrodzenia innych lekarzy, dzieli je przepaść.

Drugim najlepiej wynagradzanym lekarzem był specjalista okulistyki - w 2025 roku otrzymał 1 186 279,39 zł. Na trzecim miejscu znalazł się specjalista anestezjologii i intensywnej terapii z zarobkami w kwocie 1 113 163,40 zł.

Doktor Jerzy Gryglewicz, lekarz i specjalista w zarządzaniu w ochronie zdrowia, w rozmowie z Interią ocenił, że takie zarobki są nieuzasadnione pod względem ekonomicznym dla szpitala. - Istotne jest, czy z punktu widzenia gospodarczego zatrudnianie specjalisty na takich warunkach ma sens i czy jest on w stanie przynieść przychody przewyższające koszt jego wynagrodzenia - podkreślał.



