W sylwestrową noc w kurorcie Crans-Montana w Szwajcarii doszło do tragicznego pożaru, w którym zginęło co najmniej 47 osób, a 115 zostało rannych. Śledczy poinformowali, że może minąć kilka dni, zanim uda się ustalić dane wszystkich ofiar.

Tymczasem na tragedię w Szwajcarii zareagował premier Donald Tusk. "Wyrazy najgłębszego współczucia dla rodzin i bliskich ofiar pożaru w Crans-Montanie. Szwajcaria i kanton Valais mogą liczyć na polską solidarność" - napisał polski premier na platformie X. Szef rządu dodał, że "jesteśmy gotowi, na prośbę Szwajcarii, do udzielenia specjalistycznej opieki medycznej dla 14 poszkodowanych w polskich szpitalach".

Szwajcaria: Tragedia w kurorcie. Reakcja na słowa premiera

Jak wynika z ustaleń Interii na ten moment nikt z poszkodowanych osób nie trafi do Polski. - Szwajcarzy odmówili ze względu na dużą odległość i barierę językową - powiedziała w rozmowie z Interią Marta Stec z Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Placówka jest jednym z najlepszych ośrodków w Polsce zajmującym się kompleksowym leczeniem oparzeń i ran przewlekłych.

To właśnie do śląskiego centrum mieli trafić poszkodowani ze Szwajcarii. - Jeśli strona szwajcarska zmieni zdanie, jesteśmy gotowi na przyjęcie pacjentów - konkluduje Stec.

Szwajcaria. Nowe informacje w sprawie ofiar

Śledczy rozpoczęli proces identyfikacji ofiar tragicznego pożaru.

- Naszym podstawowym celem jest zidentyfikowanie wszystkich ofiar - powiedział burmistrz Crans-Montana Nicolas Feraud. Zaznaczył jednak, że cały proces może potrwać kilka dni.

Mathias Reynard, szef rządu kantonu Valais, gdzie doszło do tragedii, dodał, że eksperci wykorzystują w tym celu próbki zębów i DNA. Podkreślił, że proces musi zostać przeprowadzony bardzo dokładnie.

- Informacja o śmierci kogoś bliskiego jest czymś tak strasznym i wrażliwym, że przed jej przekazaniem rodzinom musimy mieć stuprocentową pewność - zaznaczył.

