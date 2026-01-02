Donald Tusk: Jesteśmy gotowi. Szwajcarzy odpowiadają

Dawid Serafin

Dawid Serafin

Szwajcaria odmówiła skorzystania z pomocy zaproponowanej przez premiera Donalda Tuska - wynika z informacji Interii. Szef rządu poinformował, że Polska jest gotowa udzielić pomocy 14 osobom poszkodowanym w pożarze, do jakiego doszło w kurorcie Crans-Montana w sylwestrową noc. - Szwajcarzy odmówili ze względu na dużą odległość i barierę językową - powiedziała w rozmowie z Interią Marta Stec z Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Mężczyzna w garniturze na pierwszym planie, w tle kilku strażaków pracujących przy barierach osłaniających teren akcji ratowniczej, obok czerwone pojazdy ratunkowe.
Donald Tusk zaoferował pomoc SzwajcaromYves Herman / Reuters / Forum / MAXIME SCHMID / AFPINTERIA.PL/Reuters

W sylwestrową noc w kurorcie Crans-Montana w Szwajcarii doszło do tragicznego pożaru, w którym zginęło co najmniej 47 osób, a 115 zostało rannych. Śledczy poinformowali, że może minąć kilka dni, zanim uda się ustalić dane wszystkich ofiar.

Tymczasem na tragedię w Szwajcarii zareagował premier Donald Tusk. "Wyrazy najgłębszego współczucia dla rodzin i bliskich ofiar pożaru w Crans-Montanie. Szwajcaria i kanton Valais mogą liczyć na polską solidarność" - napisał polski premier na platformie X. Szef rządu dodał, że "jesteśmy gotowi, na prośbę Szwajcarii, do udzielenia specjalistycznej opieki medycznej dla 14 poszkodowanych w polskich szpitalach".

Szwajcaria: Tragedia w kurorcie. Reakcja na słowa premiera

Jak wynika z ustaleń Interii na ten moment nikt z poszkodowanych osób nie trafi do Polski. - Szwajcarzy odmówili ze względu na dużą odległość i barierę językową - powiedziała w rozmowie z Interią Marta Stec z Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Placówka jest jednym z najlepszych ośrodków w Polsce zajmującym się kompleksowym leczeniem oparzeń i ran przewlekłych.

Zobacz również:

Szwajcaria. Pożar w kurorcie Crans-Montana. Identyfikacja ofiar może potrwać kilka dni
Świat

Tragedia w szwajcarskim kurorcie. Są nowe informacje ws. ofiar

Dorota Hilger
Dorota Hilger

    To właśnie do śląskiego centrum mieli trafić poszkodowani ze Szwajcarii. - Jeśli strona szwajcarska zmieni zdanie, jesteśmy gotowi na przyjęcie pacjentów - konkluduje Stec.

    Szwajcaria. Nowe informacje w sprawie ofiar

    Śledczy rozpoczęli proces identyfikacji ofiar tragicznego pożaru. 

    - Naszym podstawowym celem jest zidentyfikowanie wszystkich ofiar - powiedział burmistrz Crans-Montana Nicolas Feraud. Zaznaczył jednak, że cały proces może potrwać kilka dni.

    Mathias Reynard, szef rządu kantonu Valais, gdzie doszło do tragedii, dodał, że eksperci wykorzystują w tym celu próbki zębów i DNA. Podkreślił, że proces musi zostać przeprowadzony bardzo dokładnie.

    - Informacja o śmierci kogoś bliskiego jest czymś tak strasznym i wrażliwym, że przed jej przekazaniem rodzinom musimy mieć stuprocentową pewność - zaznaczył.

    Zobacz również:

    Pożar w szwajcarskim kurorcie. Ursula von der Leyen zabrała głos
    Świat

    Tragedia w szwajcarskim kurorcie. Przewodnicząca KE reaguje

    Alicja Krause
    Alicja Krause
    Orędzie noworoczne premiera Donalda TuskaKPRM

    Najnowsze