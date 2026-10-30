W skrócie Premier Donald Tusk podkreślił konieczność zdecydowanych działań w celu przywrócenia rządów prawa w Trybunale Konstytucyjnym, zaznaczając, że innej drogi nie ma.

Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Trybunału Konstytucyjnego pięć wniosków o uchylenie immunitetów Bogdana Święczkowskiego oraz Bartłomieja Sochańskiego.

Wobec zaistniałej sytuacji pod Trybunałem Konstytucyjnym prezydent Karol Nawrocki przerwał swoją podróż do Senegalu i pilnie wraca do kraju.

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To pierwszy komentarz premiera Donalda Tuska w sprawie chaosu w Trybunale Konstytucyjnym. W piątek wieczorem na terenie trybunału pojawiła się policja. Mundurowi w oświadczeniu przekazali, że sędzia TK wystąpiła do policji "o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie przyległym".

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Jednocześnie na stronie TK zamieszczono informację ws. zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Osobą kierującą TK została Anna Korwin-Piotrowska - jako mająca najdłuższy staż sędziowski.

Z kolei w opublikowanym na platformie X wpisie Trybunału Konstytucyjnego podano, że nastąpiło bezprawne przejęcie strony internetowej TK. We wpisie dodano, że prezesem jest nadal Bogdan Święczkowski, wiceprezesem - Bartłomiej Sochański, a "pani Anna Korwin-Piotrowska nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego".

Chaos w Trybunale Konstytucyjnym. Prezydent pilnie wraca do kraju

Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał na wieczornej konferencji prasowej, że skierował do TK pięć wniosków o uchylenie immunitetu. Dodał, że cztery z nich dotyczą wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej "pełniącego obowiązki prezesa TK Bogdana Święczkowskiego", a jeden uchylenia immunitetu wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

Pod Trybunałem Konstytucyjnym trwa protest. Na miejscu są posłowie m.in. Jarosław Kaczyński. Prezes PiS nazwał wydarzenia pod TK "zamachem stanu". Pojawienie się na miejscu zapowiedział również lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki.

W związku z sytuacją lot do Senegalu przerwał prezydent Karol Nawrocki. "W takim momencie prezydent musi być w Polsce" - podkreśliła głowa państwa w mediach społecznościowych.

W mediach społecznościowych trwa polityczna burza, otwiera się w nowym oknie. Opozycja wzywa zwolenników do mobilizacji i dołączenia do protestu, z kolei przedstawiciele rządu przekonują, że sytuacja w TK to "stosowanie Konstytucji".



