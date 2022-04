Donald Tusk do Jarosława Kaczyńskiego: Ja nie dam się zastraszyć

Oprac.: Paulina Sowa Polska

Ja się nie dam zastraszyć służbami, tvp info i wezwaniami do sądu. Zaskakuje mnie to, że Jarosław Kaczyński, który przegrywa sprawy sądowe chce się sądzić - powiedział Donald Tusk odpowiadając na pytanie, czy przeprosi Jarosława Kaczyńskiego za wpis na Twitterze. "Kaczyński twierdzi, że w USA sfałszowano wybory" - napisał lider PO. Prezes PiS skierował wezwanie przedsądowe do Tuska, w którym domaga się usunięcia wpisu.

Zdjęcie Donald Tusk i Jarosław Kaczyński / Piotr Molecki / East News