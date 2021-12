Donald Tusk: Czuć odór zepsutej i upadającej władzy

Oprac.: Jolanta Kamińska Polska

- Ta władza abdykowała. Nie ma jej tam, gdzie jest najbardziej potrzebna – stwierdził Donald Tusk, przekonując, że w związku z tym to opozycja powinna pokazać swój plan na Polskę. - To, że oni abdykowali, nie zwalnia PO i całej opozycji od przyjęcia planu po to, aby ten czas upadku i gnicia władzy zakończyć jak najszybciej odsunięciem tych ludzi od władzy – powiedział lider PO. Trwa Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej.

Zdjęcie Donald Tusk / Polsat News