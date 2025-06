Donald Tusk apeluje do koalicjantów. "Zachowajcie się przyzwoicie"

"Jeśli nie wiecie, jak się zachować, to na wszelki wypadek zachowajcie się przyzwoicie. I nie dajcie się podzielić" - zwrócił się premier Donald Tusk do koalicjantów. Szef rządu nie wyjaśnił, co dokładnie miał na myśli. Wcześniej jednak wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że wynik wyborów prezydenckich "jest rozstrzygnięty".