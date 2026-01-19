W skrócie Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie od Donalda Trumpa do dołączenia do Rady Pokoju.

Zaproszenia zostały skierowane do liderów blisko 60 państw. Wśród nich są również kontrowersyjne nazwiska Władimira Putina i Alaksandra Łukaszenki.

Stałe członkostwo w Radzie Pokoju jest związane z wpłatą minimum 1 miliarda dolarów. Bez niej czas zasiadania w organie byłby ograniczony do trzech lat.

Polsat News potwierdził w polskim resorcie spraw zagranicznych, że Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie, by dołączyć do Rady Pokoju, którą powołał Donald Trump. Jako pierwszy informację o ruchu prezydenta USA podał Onet.

Wspomniana rada, na czele której stanie prezydent Stanów Zjednoczonych, ma zająć się m.in. kwestią zarządzania Strefy Gazy. Podobne zaproszenie od Trumpa otrzymał wcześniej także Władimir Putin, a doniesienia te potwierdził rzecznik Kremla. Nie zabrakło także zaproszenia dla białoruskiego przywódcy Alaksandra Łukaszenki.

Rada Pokoju. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie od Donalda Trumpa

- Rzeczywiście, prezydent Putin również otrzymał ofertę drogami dyplomatycznymi do przystąpienia do tej Rady Pokojowej - przekazał Dmitrij Pieskow.

Z informacji agencji AFP wynikało, że zaproszenie do Rady Pokoju miało zostać rozesłane do liderów blisko 60 państw. Decyzje gremium podejmowane byłyby w sposób demokratyczny, a każdy z krajów członkowskich miałby do dyspozycji jeden głos. Ostatecznie decyzje musiałyby być zaakceptowane przez przewodniczącego rady.

Z kolei agencja Bloomberga poinformowała, że administracja prezydenta USA Donalda Trumpa chce, by kraje wpłaciły co najmniej po 1 mld dolarów za stałe członkostwo w jego Radzie Pokoju.

W projekcie napisano, że każdy kraj należący do Rady byłby jej członkiem przez nie więcej niż trzy lata od wejścia statutu w życie. O odnowie członkostwa miałby decydować przewodniczący. Trzyletni okres członkostwa nie dotyczy krajów, które wpłacą do Rady Pokoju ponad 1 mld dolarów w ciągu pierwszego roku po wejściu statutu w życie.

Bloomberg podkreślił, że krytycy tego rozwiązania obawiają się, iż Trump próbuje zbudować alternatywę czy wręcz rywala wobec ONZ, którą od dawna potępia.

