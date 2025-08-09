W skrócie Donald Trump zaprosił Karola Nawrockiego do Białego Domu na oficjalne spotkanie robocze zaplanowane na 3 września.

Wcześniej Trump entuzjastycznie komentował zwycięstwo Nawrockiego w wyborach prezydenckich.

W uroczystości zaprzysiężenia polskiego prezydenta uczestniczyła amerykańska delegacja.

We wpisie w mediach społecznościowych Paweł Szefernaker wskazał, że zaproszenie wystosowane przez Donalda Trumpa znajdowało się w liście gratulacyjnym, który amerykański prezydent skierował do Karola Nawrockiego w dniu zaprzysiężenia.

"Oficjalne spotkanie robocze", jak nazwał je szef gabinetu Prezydenta RP, ma się odbyć 3 września. "Kolejna kampanijna zapowiedź realizowana zgodnie z planem" - napisał współpracownik głowy państwa.

Karol Nawrocki spotka się z Donaldem Trumpem. Zaproszenie do Waszyngtonu

Donald Trump i Karol Nawrocki spotkali się w Białym Domu jeszcze w czasie kampanii wyborczej obecnego prezydenta Polski. W rozmowie z Telewizją Republika polski przywódca relacjonował później, że amerykański lider zapowiedział mu, że wygra wybory.

- Odczytałem to jako rodzaj życzenia mi sukcesu - powiedział Nawrocki.

Już po ogłoszeniu zwycięstwa w wyborach prezydenckich miał też okazję rozmawiać z Trumpem przez telefon. To właśnie wówczas Amerykanin miał zaprosić go do ponownego odwiedzenia Białego Domu.

Relacje Donalda Trumpa i Karola Nawrockiego

Amerykański prezydent entuzjastycznie zareagował na wieści o zwycięstwie Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Pod koniec lipca opublikował w sieci wpis, w którym nazwał je "wspaniałą wygraną" i zapowiedział, że Nawrocki będzie "świetnym prezydentem".

"Wygrał, bo naprawdę kocha Polaków" - przekonywał Trump.

W uroczystości zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta wzięła udział amerykańska delegacja. Prezydent USA wysłał do Warszawy m.in. szefową administracji ds. małych przedsiębiorstw Kelly Loeffler i swoich asystentów Vincenta Haleya i Rossa Worthingtona.

