Domy, działki, papiery wartościowe. Oświadczenie majątkowe premiera

Na sejmowych stronach pojawiło się oświadczenie majątkowe premiera Mateusza Morawieckiego datowane na 29 kwietnia 2022 roku.

Majątek premiera Mateusza Morawieckiego

Wynika z niego, że szef rządu ma ok. 56 tys. oszczędności, a także obligacje skarbowe warte ponad 4,6 mln. zł. Premier posiada kilka nieruchomości. Pierwszy dom ma powierzchnię 150 mkw i wraz z zabudowaniami gospodarczymi oraz domkami letniskowymi znajduje się na działce o powierzchni 0,46 ha. Całość wyceniono na 1,9 mln zł.

Druga nieruchomość to dom o powierzchni 100 mkw (wraz z działką i zabudowaniami gospodarczymi - 3,5 mln zł), a trzecia to segment o powierzchni 180 mkw (premier jest właścicielem połowy, wycenianej na 600 tys. zł). Polityk ma także mieszkanie o powierzchni 72 mkw i wartości 1,1 mln zł, a także działkę rolną (2 ha) wartą ok. 200 tys zł. Dodatkowo polityk wpisał, że posiada meble o łącznej wartości ok. 355 tys. zł i sprzęt techniczny wart 30 tys. zł.

Jak zadeklarował premier w 2021 roku z tytułu zatrudnienia w KPRM osiągnął dochód w wysokości ponad 236 tys. zł, z kolei jako poseł zarobił 37, 5 tys. zł.

Premier ma również prawo do odroczonych premii z poprzedniej pracy w byłym Banku WBK (obecnie Santander).

Szef rządu nie ma zaciągniętych kredytów. Dług o wysokości 300 tys. zł ma u niego siostra.

Oświadczenie majątkowe premiera można zobaczyć tutaj.

Majątek Mateusza Morawieckiego. Wniosek Lewicy do CBA

W tym tygodniu politycy Lewicy poinformowali o złożeniu wniosku do CBA o przeprowadzenie czynności sprawdzających ws. majątku premiera Mateusza Morawieckiego i jego żony. - Chcemy, by CBA sprawdziło, czy działania premiera nie wypełniły znamion czynów, które są określone w przepisach karnych - dodali.

W połowie maja w "Gazecie Wyborczej" ukazał się artykuł "Śledztwo 'Wyborczej': działka Morawieckich i grupa trzymająca kamienice BZ WBK" dotyczący sprzedaży nieruchomości przez Bank Zachodni WBK, którego prezesem w latach 2007-2015 był premier Mateusz Morawiecki. Według "GW", sprzedane przez bank nieruchomości w różnych częściach kraju trafiły do osób i firm związanych z biznesmenem Pawłem Marchewką (twórcą firmy z branży gier komputerowych Techland).

Jak napisała "GW", Marchewka wyłożył pieniądze na zakup działki we Wrocławiu, którą żona premiera Iwona Morawiecka sprzedała latem 2021 roku. "Gazeta" powołując się na biegłą sądową twierdzi, że działka sprzedana została wielokrotnie poniżej cen rynkowych.

Autorzy artykułu napisali, że spółka założona przez małżeństwo Marchewków, "a także firmy ich przyjaciół i wspólników" od lat zajmują się skupowaniem nieruchomości należących w przeszłości do banku BZ WBK.