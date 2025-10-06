Dominikanin odchodzi z Kościoła. Kim jest znany zakonnik?

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

Aktualizacja

Ojciec Wojciech Jędrzejewski zdecydował o opuszczeniu zakonu dominikanów i rezygnacji ze stanu duchownego. Duchowny to jeden z najbardziej rozpoznawalnych dominikanów w Polsce. O. Jędrzejewski znany jest m.in. ze swojej aktywnej działalności w wielu obszarach.

Ojciec Wojciech Jędrzejewski
Ojciec Wojciech JędrzejewskiYoutube/Maskacjusz TV - Albin MarciniakAFP

W skrócie

  • Ojciec Wojciech Jędrzejewski, znany dominikanin, zdecydował się opuścić zakon i zrezygnować ze stanu duchownego.
  • Jego prośba została skierowana do Stolicy Apostolskiej, a zakon dominikanów poinformował o przyjęciu sprawy do dalszego procedowania.
  • Po rezygnacji z funkcji zakonnej i duchownej zakon - jak podano w komunikacie - nie bierze odpowiedzialności za jego dalsze działania.
W sobotę Prowincja Polska Zakonu Kaznodziejskiego poinformowała, że znany dominikanin o. Wojciech Jędrzejewski zwrócił się do Stolicy Apostolskiej o zgodę na przeniesienie do stanu świeckiego i możliwość opuszczenia zakonu. Opuścił on także klasztor, w którym do tej pory mieszkał.

O. Wojciech Jędrzejewski odchodzi z zakonu. "Prośba przyjęta"

"Prośba została przyjęta przez o. Prowincjała do dalszego procedowania" - poinformowano w komunikacie opublikowanym na stronie dominikanie.pl.

Wcześniej przez rok działalność publiczna o. Jędrzejewskiego była zawieszona w związku prowadzonymi czynnościami kanonicznymi. Zakon dominikanów nie udzielił szczegółowych informacji na temat tego postępowania.

    "Po podjęciu decyzji o wystąpieniu z zakonu i stanu duchownego oraz wyprowadzeniu się z klasztoru zakon nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek działania o. Wojciecha Jędrzejewskiego" - podkreślił w komunikacie Szymon Popławski OP, socjusz prowincjała.

    Kim jest Wojciech Jędrzejewski?

    Zakonnik urodził się 27 marca 1968 roku. Do zakonu wstąpił w 1988 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1994 roku.

    Ojciec Jędrzejewski jest znany ze swojej działalności publicznej i pracy z młodzieżą. Przez wiele lat był duszpasterzem młodzieży w Warszawie oraz duszpasterzem akademickim w Łodzi. Pracował również w Dominikańskim Ośrodku Kaznodziejskim.

    Dominikanin udzielał się także w mediach: pracował w Radiu Plus i kanale Religia.tv, pisał m.in. dla "Tygodnika Powszechnego". Jest też autorem i współautorem kilku książek - m.in. "Ewangeliarz dominikański", "Fascynujące zaproszenie".

    W swoich publikacjach zajmuje się pograniczem duchowości i psychologii, podejmując tematy takie jak rozwój i regres osobisty w świetle nauki Kościoła katolickiego.

