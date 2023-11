Dominika Chorosińska nową minister. Wraca nagranie, na którym zaliczyła wpadkę

Dominika Chorosińska, z domu Figurska, pochodzi z Elbląga, urodziła się w 1978 roku. W 2001 ukończyła studia aktorskie na PWST w Krakowie . Jednocześnie rozpoczęła pracę w Teatrze Polskim we Wrocławiu.

W 2016 wcieliła się w rolę wdowy w filmie "Smoleńsk" . Zaangażowała się również w ruch antyaborcyjny. Wystąpiła na wspólnej konferencji prasowej z fundacją Pro-prawo do życia . Dwa lata później zdecydowała się na nową ścieżkę kariery.

Dominika Chorosińska. Kariera polityczna

Dominika Chorisińska nie wiedziała, ilu jest posłów. Wraca nagranie

Majątek Dominiki Chorosińskiej

Podczas pracy parlamentarnej była wiceprzewodniczącą zespołu ds. autyzmu oraz zespołu zespołu ds. wsparcia rolnictwa ekologicznego. Należała do czterech komisji: edukacji, kultury, polityki społecznej i zdrowia. Podczas prac Sejmu wzięła udział w 98,5 proc. głosowań . Występowała na posiedzeniach Sejmu 32 razy.

Na koniec kadencji do oświadczenia majątkowego wpisała 4200 zł oszczędności, mieszkanie o powierzchni 92 metrów kwadratowych i wartości 680 tys. zł. W kategorii "inne nieruchomości" umieściła hektarową działkę rolną o wartości 180 tys. zł i mieszkanie 45 metrów kwadratowych o wartości 300 tys. zł. Minister ma też kredyt na prawie 60 tysięcy franków szwajcarskich.

W 2023 roku ponowie uzyskała mandat, ponownie w okręgu podwarszawskim. Wkrótce później została ministrem kultury w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego . Premier ma dwa tygodnie na uzyskanie od Sejmu wotum zaufania. Jeśli mu się nie uda, może to również przekreślić rządową karierę Dominiki Chorosińskiej.

"Podkreślać godność współczesnej kobiety"

Jak informuje na swojej stronie internetowej, w wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydowała, by chronić "prawa rodziny oraz by podkreślać rolę i godność współczesnej kobiety".