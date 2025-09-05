Domagają się zwrotu odznaczenia. Skierowano pismo "w imieniu prezydenta"

W skrócie Jolanta Lange została pozbawiona Srebrnego Krzyża Zasługi przez prezydenta Andrzeja Dudę z powodu zarzutów o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa.

Kancelaria Prezydenta wezwała ją do zwrotu odznaczenia i legitymacji.

Jolanta Lange i jej mąż mieli według IPN uczestniczyć w inwigilacji ks. Franciszka Blachnickiego w RFN.

Jolanta Lange w lipcu bieżącego roku została pozbawiona przez Andrzeja Dudę Srebrnego Krzyża Zasługi, którym została odznaczona w 1997 r. Według IPN, w latach 80. wraz z mężem brała ona udział w inwigilacji w RFN ks. Franciszka Blachnickiego - założyciela Ruchu Światło-Życie.

Prezydencka minister Agnieszka Jędrzak poinformowała w czwartek, że do Lange zostało wysłane pismo wzywające do zwrotu odznaczenia.

Jolanta Lange pozbawiona odznaczenia. Kancelaria Prezydenta domaga się zwrotu

"W imieniu pana prezydenta Karola Nawrockiego skierowałam dzisiaj pismo do Jolanty Lange, dawniej Gontarczyk, domagając się zwrotu przyznanego jej w roku 1997 Srebrnego Krzyża Zasługi" - napisała w mediach społecznościowych.

Prezydencka minister dołączyła do wpisu również skan dokumentu, w którym zaznaczono, że postanowienie o pozbawieniu Srebrnego Krzyża Zasługi wydano 29 lipca tego roku.

"W związku z powyższym, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (...) wzywa panią do zwrotu odznaczenia wraz z legitymacją w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania niniejszego pisma" - brzmi treść dokumentu wysłanego do Jolanty Lange.

Dodano też, że w przypadku braku zwrotu odznaczenia i legitymacji w wyznaczonym terminie Kancelaria Prezydenta "zmuszona będzie wystąpić z powództwem do sądu powszechnego, co spowoduje obciążenie pani kosztami postępowania oraz zastępstwa procesowego".

Srebrny Krzyż Zasługi. Andrzej Duda odebrał odznaczenie Lange

Jolanta Lange została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w marcu 1997 r. "za wybitne zasługi w działalności społecznej".

Według IPN, w latach 70. Jolanta Lange - wówczas Gontarczyk - rozpoczęła współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa PRL. Trzy lata wcześniej jej mąż Andrzej Gontarczyk został tajnym współpracownikiem SB. Od 1982 r. współpracowali z wywiadem PRL. Po odpowiednim przeszkoleniu zostali przerzuceni do RFN, aby prowadzić inwigilację ks. Franciszka Blachnickiego.

W latach 70. ks. Franciszek Blachnicki był założycielem Ruchu Światło-Życie. Po zakończeniu stanu wojennego nie mógł powrócić do Polski, ponieważ był poszukiwany listem gończym, a śledztwo z tego okresu formalnie zakończono dopiero w 1992 roku. W 1982 zamieszkał w ośrodku polskim Marianum w Carlsbergu. Wywiad cywilny PRL, czyli Departament I MSW, umieścił w Carlsbergu, gdzie ks. Blachnicki tworzył m.in. Chrześcijańską Służbę Wyzwolenia Narodów, dwóch agentów o pseudonimach "Yon" i "Panna" - z dotychczasowych ustaleń wynika, że było to małżeństwo Gontarczyków.

Ks. Blachnicki zmarł nagle w Carlsbergu 27 lutego 1987 r. Oficjalną przyczyną śmierci miał być zator płucny. Do sprawy śmierci kapłana powrócono w marcu 2005 r. Dr Andrzej Grajewski, wówczas jako członek Kolegium IPN, zainicjował wszczęcie śledztwa po tym, jak dowiedział się o okolicznościach śmierci duchownego. Według niego wskazywały one na to, że kapłan został zamordowany, a tuż przed śmiercią rozmawiał z małżeństwem Gontarczyków.

