Spis treści: Do Sejmu trafiła petycja. "Gruntowna reforma i uproszczenie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych" "Absurd biurokratyczny". Autor petycji punktuje aktualny proces składania deklaracji do ZUS-u Jak miałby działać proponowany system? Rozwiązanie analogiczne do Twój e-PIT

Do Sejmu trafiła petycja. "Gruntowna reforma i uproszczenie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych"

13 lipca 2026 roku do Sejmu została złożona petycja autorstwa Daniela Siarnowskiego w sprawie "zniesienia obowiązku składania deklaracji ZUS DRA oraz ZUS RCA". Dokument, któremu nadano nr BKSP-153-X-1139/26, został skierowany do Komisji do Spraw Petycji.

Autor petycji apeluje o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w ramach "gruntownej reformy i uproszczenia ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych". Celem miałaby być automatyzacja rozliczeń z ZUS-em.

Jak czytamy w treści petycji, obowiązek składania deklaracji ZUS DRA (comiesięcznej deklaracji rozliczeniowej, w której rozliczane są składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ubezpieczonych) oraz deklaracji ZUS RCA (to imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach) miałby zostać zniesiony. Zamiast tego, wyliczanie i pobieranie składek miałoby się odbywać za pomocą automatycznego systemu.

"Absurd biurokratyczny". Autor petycji punktuje aktualny proces składania deklaracji do ZUS-u

Autor określa deklaracje ZUS DRA i RCA "absurdem biurokratycznym". W uzasadnieniu petycji czytamy, że "w obecnym stanie prawnym setki tysięcy przedsiębiorców oraz właścicieli małych firm (a także ich księgowi) są zmuszani co miesiąc do generowania, weryfikowania i przesyłania do ZUS skomplikowanych dokumentów sprawozdawczych".

Wskazano również, że w dobie obecnej cyfryzacji konieczność comiesięcznego "spowiadania się" z wysokości składek jest "jawnym marnotrawstwem czasu i pieniędzy podatników".

Zgodnie z treścią petycji, "każda zmiana formy opodatkowania, dochodu czy minimalnego wynagrodzenia generuje ryzyko błędów w deklaracjach DRA/RCA". Błędy te, z kolei, mogą skutkować korektami, procedurami wyjaśniającymi oraz karami.

Jak miałby działać proponowany system? Rozwiązanie analogiczne do Twój e-PIT

Autor petycji wnosi o zastąpienie dotychczasowego mechanizmu rozwiązaniem systemowym. Mowa tutaj o nowoczesnym systemie informatycznym ZUS-u "połączonym w czasie rzeczywistym z bazą danych Urzędów Skarbowych". System ten miałby sam wyliczyć podstawę wymiaru składek dla danego przedsiębiorcy i jego pracowników.

Składanie deklaracji DRA/RCA miałoby nie być konieczne, a informacja o wysokości składki pojawiałaby się na koncie przedsiębiorcy. Proponowany jest również opcjonalny mechanizm automatycznego poboru składek, co miałoby rozwiązać problem między innymi nieterminowych wpłat.

Autor petycji wskazuje, że państwo wprowadziło już podobny system - Twój e-PIT, w którym co roku rozliczają się miliony Polaków. Jak czytamy: "analogiczne rozwiązanie powinno zostać wdrożone w obszarze ubezpieczeń społecznych".



