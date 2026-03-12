W skrócie Włodzimierz Czarzasty ocenił, że prezydent dokonał "zdrady stanu" i pozbawił polskie wojsko oraz Polaków bezpieczeństwa na kwotę 185 miliardów złotych.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w orędziu o decyzji zawetowania ustawy o SAFE, uzasadniając to troską o suwerenność, niezależność oraz bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne.

Karol Nawrocki argumentował, że mechanizm SAFE oznacza wieloletni zagraniczny kredyt w obcej walucie, którego koszt odsetek może być bardzo wysoki, a zarządzanie środkami mogłoby być ograniczone przez Brukselę.

- Łatwo jest powiedzieć: "dług można zaciągnąć w jeden dzień". A ja panu dodaję, zniszczył pan marzenia polskiej armii i polskich zakładów w jeden dzień, to jest łatwo zrobić - powiedział w "Kropce nad i" Włodzimierz Czarzasty, komentując decyzję prezydenta.

Czarzasty o "zdradzie stanu". Krytyka decyzji prezydenta Nawrockiego

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent doprowadził do tego, że "zabrał pieniądze firmom, ludziom, polskiemu wojsku".

- Prezydent naszego kraju dokonał moim zdaniem zdrady stanu i pozbawił polskie wojsko i Polaków bezpieczeństwa na kwotę 185 miliardów złotych

Czarzasty stwierdził również, że argumentacja Karola Nawrockiego jest błędna. - Prezydent mówił dzisiaj Polakom, że to jest łamanie traktatów, że to jest wychodzenie poza traktaty. Mówił też o tym, że Bruksela będzie decydowała o naszych zakupach. Proszę państwa, to wszystko są kłamstwa - mówił Czarzasty.

- Jutro koalicja partii, która rządzi w tej chwili krajem, będzie rozpatrywała wariant "B". W ramach tego wariantu będziemy rozpatrywali wszystkie sprawy - mówił w "Kropce nad i" marszałek Sejmu.

Karol Nawrocki nie podpisze ustawy o SAFE

Wcześniej wytłumaczył, że "sprawa wejścia w europejską pożyczkę SAFE to nie jest sprawa jednej partii, jednego rządu, ani jednej kadencji". - To jest sprawa przyszłości państwa polskiego - powiedział.

- Mechanizm SAFE jest ogromnym kredytem zagranicznym, zaciąganym na 45 lat w obcej walucie, którego koszt odsetek może wynieść nawet 180 mld złotych. Polacy będą więc musieli zwrócić drugie tyle, co wartość udzielonego kredytu, a zarobią na tym zachodnie banki i instytucje finansowe - zaznaczył Nawrocki.

Prezydent stwierdził ponadto, że problem z pożyczką SAFE to kwestia nie tylko pieniędzy, ale i zasad. Mówił, że polskie władze nie będą miały wyłącznej władzy nad tymi pieniędzmi i bezpieczeństwem.

- SAFE to mechanizm, w którym Bruksela, poprzez tzw. zasadę warunkowości, może arbitralnie wstrzymać finansowanie, a nasze państwo i tak nadal będzie musiało spłacać ten dług. Trzeba powiedzieć jasno: bezpieczeństwo pod warunkiem, nie jest bezpieczeństwem. Bezpieczeństwo Polski nie może zależeć od obcych decyzji - stwierdził.

