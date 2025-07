Dofinansowanie do zmiany mieszkania z PFRON. Kto może skorzystać?

Jak wynika z informacji podanych na stronie PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), program "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" Dostępne mieszkanie umożliwia uzyskanie dofinansowania do zmiany mieszkania na takie, które jest pozbawione barier architektonicznych oraz znajduje się w lokalizacji "umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem".