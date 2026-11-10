"Dodatkowy materiał". Nowe ustalenia po sekcjach zwłok sprawcy i ofiar

Jak dowiedziała się Interia od prok. Eryka Stasielaka, naczelnika Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Krakowie, sekcje zwłok wszystkich ofiar zostały już przeprowadzone.

- Wstępne ustalenia wskazują, że wszystkie ofiary zginęły w wyniku ran postrzałowych, które spowodowały rozległe obrażenia narządów wewnętrznych - powiedział nam prokurator. Dodał też, iż ze względu na te rany, zlecone zostaną dodatkowe ekspertyzy na temat samej amunicji, której użył zamachowiec.

- W tym momencie będziemy badać, czy to jest kwestia użycia specjalnej amunicji. Będzie to wymagało czasu, bo czekamy na opinię sądowo-medyczną z sekcji. Oprócz tego wypowiedzą się biegli z zakresu broni i amunicji - przekazał Interii prokurator.

Kraków. Sekcje zwłok ofiar i Michała Oksińskiego

Prok. Stasielak poinformował również, że we wtorek przeprowadzono sekcję zwłok napastnika. W jej trakcie także stwierdzono obrażenia postrzałowe.

- Zabezpieczono ponadto dodatkowy materiał biologiczny, który zostanie poddany dalszym analizom. Również w tym przypadku sporządzona zostanie opinia sądowo-medyczna - oznajmił naczelnik Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego PK w Krakowie.

Więcej informacji wkrótce.